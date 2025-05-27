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港聞二

長沙灣17層聯用大樓申29億建 重置體育館佔3層

【明報專訊】政府委託市建局興建聯用大樓重置長沙灣體育館的設施，擬按「一地多用」發展模式興建樓高17層的聯用大樓及相關行車通道，大樓設施包括體育館、地區康健中心、幼兒中心服務等，其中體育館觀眾看台會由現時約100個座位增至約400個。發展局就擬議工程計劃提交發展事務委員會審議，並建議向立法會財務委員會申請約29.18億元，預計約4年半內竣工。

社福佔6 覆蓋康健長幼智障

市建局2021年開展深水埗兼善里/福華街及昌華街/長沙灣道發展計劃，政府當時擬重建長沙灣道及興華街交界逾40年歷史的長沙灣體育館，認為其設計及設施標準未及現今水平，例如單層體育館提供一個小型場館，只可作為一個排球場或一個非標準五人籃球場，觀眾看台僅約100個座位。

發展局等部門向立法會發展事務委員會提交文件稱，擬議工程包括興建聯用大樓，以及連接聯用大樓與荔枝角道的行車通道，用地面積約5300平方米，鄰近深水埗運動場與億京廣場；聯用大樓樓高17層，福利設施與醫療設施各佔6層，康體設施佔3層，其餘為地下與天台，另有一層地庫停車場。

主場館看台席增3倍 設健身室乒乓球室

政府擬在大樓興建一個多用途主場館，可用作一個五人足球場或8個羽毛球場等，並設約400個座位的伸縮式觀眾看台，還有健身室、乒乓球室等。至於福利設施，社署建議為剛出生至3歲以下幼兒提供日間照顧服務，亦因應區內人口老化，建議提供長者日間護理中心及長者地區中心分處，又會為智障人士提供宿舍及展能中心。

醫衛局2021年於石硤尾邨美禧樓的租用物業設立深水埗地區康健中心，由非政府機構營運。文件顯示，深水埗地區康健中心日後將遷至聯用大樓，並會加強婦女及長者健康服務。發展局強調，現有體育館會繼續開放，直至新館啟用才停運，確保無縫交接。

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