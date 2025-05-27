梁振英批「粵車設消費門檻」 張欣宇：借鏡粵政府理念

梁質疑「百理由致曠日持久」 10年前已共識

政府前年7月實施「港車北上」，時隔近兩年尚未推展粵車南下。梁振英昨在facebook援引本報報道發帖稱，港珠澳大橋通車已7年，質問「（粵車南下的）利弊和應對問題還沒有研究完嗎？『粵車南下』複雜過『一定（地）兩檢』嗎？」

梁另質疑，報道引述實施粵車南下為吸引高端消費客群的消息是否屬實，「如果內地旅客來港消費力沒有降級，就不實施『粵車南下』嗎？」他又說，「政策性問題，必須談得具體」，舉例銅鑼灣、旺角等橫街窄巷不適合外地駕駛者，而大嶼山迪士尼樂園和機場停車場，容讓南下粵車駛入亦無不妥。

駁開研習班建議 「港車北上又如何？」

梁振英反駁報道中多個持份者的觀點。其中，中國香港汽車會稱粵港兩地的駕駛習慣及交通法規存異，建議港府要求粵車司機參加研習班，梁反問「香港駕駛者在內地又如何？」至於張欣宇提議政府增設門檻以篩選高消費旅客並控制粵車量，亦遭梁不點名諷刺。

張稱須平衡3要素 「可駛範圍」最重要

張欣宇其後發文解釋建議粵車南下增設門檻因由。他說，政府推展粵車南下須取捨平衡「申請資格」、「配額數量」及「可行駛範圍」3項要素，其中以「可行駛範圍」與港車北上的對等更重要。他指出，為達至廣東自駕遊客的好體驗，讓香港市道能受惠，便須參照港車北上「自駕自由行」模式，而規定停車場轉乘或限制出行區域，將導致粵車南下「淪為僅有象徵意義」。

張又說，廣東省政府在港珠澳大橋通車前，曾向在內地投資、納稅或慈善捐贈一定數額的港商港人，發放車輛北上資格，認為港府可借鏡粵政府理念，將有限配額精準地發放給目標客群，並配合香港成為內地中高收入階層休閒度假的首選目的地，旺丁又旺財。

張欣宇提及自己在廣東度過童年，對粵車南下的拋磚引玉源自和內地友儕交流後思考碰撞，自身看法乃「一家之言，僅供參考，旨在促進討論」，歡迎和虛心接受社會各界批評指正。