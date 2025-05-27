機場T2離境櫃枱料明年3月開 最快明年底可登機 今年9月先啟用旅巴候車大堂

旅巴售票位上落客位將全遷T2

張李佳蕙昨上午與傳媒參觀機場中央控制中心，並介紹T2最新進展。機管局表示，首個啟用客運設施是T2室內旅遊車候車大堂，共設41個停車位供旅遊巴士、跨境客車和轎車及居民旅遊車使用。

現時位於一號客運大樓和四號停車場的跨境客車及轎車售票櫃位和上客位，以及一號停車場旅遊車上落客車位，將全部遷往T2的旅遊車候車大堂，有關安排可騰出現時一號停車場旅遊車上落客車位，應付一號停車場日益增加的需求，並紓緩T1繁忙時段交通負荷。

快運港航櫃枱遷入 初期登機需返T1

隨着機場運力提升，張李佳蕙稱T2明年3、4月離港大堂登機櫃枱服務將啟用，主要是避開在農曆新年客量高峰期實施，以免乘客及機場員工受影響，並預料多間航空公司先後由一號客運大樓搬遷至T2，香港快運、香港航空等會改於T2為旅客辦理登機手續，並估計明年把一號客運大樓約20%客次分流到T2，即約1500萬人次。

她稱，上述安排是要減少一號客運大樓客流壓力；又說T2離境大堂啟用初期旅客出境仍要乘搭無人駕駛列車到T1登機閘口登機，預計2026年底至2027年初才啟用T2客運廊登機，客量屆時將進一步增長至超過7000萬人次。

被問延遲 稱航企準備需時避新春高峰

張李佳蕙說，一號客運大樓最多每年可處理8000萬人次客量，待T2客運廊投入運作後，每年合共處理1.2億人次客量，而隨着科技配合，仍有上升空間。

被問T2是否較原定今年底投入服務的目標延遲，張李佳蕙解釋T2工程大致順利，但需因應客量增長而分階段啟用，由於航空公司要預備人手配合搬遷登機櫃枱，故需較後時間才可啟用登機櫃枱。

議員關注兩大樓通達度

對於機管局預計今年全年客量達6300萬至6600萬人次，機管局董事兼立法會議員陳仲尼形容屬相當不錯的數字可啟用T2，但關注開放T2的事前準備，包括測試儀器、演練、確保接駁兩座大樓通達度和人手等。