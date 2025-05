曾撰論文評公署為「公開透明」貢獻 張炳良：申訴報告應盡量方便查閱

張炳良在一篇2009年出版、題為〈評價香港申訴專員制度:邁向良好管治及促進公民身分〉(Evaluating the Ombudsman System of Hong Kong: Towards Good Governance and Citizenship Enhancement)的論文中指出,問責、公開、透明等被視為良好管治的重要價值,而申訴專員公署的職責範圍,正為公開透明等價值作出貢獻。

文中提及,良好的自我完善和監督系統可減少官僚作風,消除程序障礙和資訊阻塞等,增加處理公共事務的效率,令公眾更滿意政府,有助建立更健全的公共行政體系。

張炳良日前回覆本報查詢表示,不掌握公署下架資料事件的最新情况,但認為原則上公署公布的調查報告涉及檢視政府部門及公營機構的表現,有利回應社會關注與需要,以助改進公共治理,理應以提高透明度為前提,盡量方便市民查閱,並供借鑑參考,資料保留和開放的期限「宜長不宜短」。