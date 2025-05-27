明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

申訴報告查閱有守則 1.5小時限6份 回應未供目錄 陳積志：程序順利多謝晒 朱福強：說不過去

【明報專訊】申訴專員公署網站將2023年4月前調查政府部門的報告及資料下架，公眾改為需在指定時間親往公署辦事處查閱。本報記者早前申請獲批，昨早到場實測查閱程序，首次獲告知查閱守則，包括同一時段只限索閱6份文件。職員重申不能索閱下架報告的名單目錄，卻同時建議查閱者盡量列明欲查閱報告的「年份及topic（題目）」。本報記者昨晚向下班的申訴專員陳積志查詢未提供目錄原因，他回覆稱「程序順利，多謝晒」。政府檔案處前處長朱福強認為不提供目錄「說不過去」，形容公署安排「有點擾民」，亦不太符合《公開資料守則》精神。

職員：要寫清楚年份topic 所獲報告不合適需再申

本報記者昨早10時半進入公署辦事處，職員先核對身分證，隨後帶記者到會議室，指示須先閱讀各項守則，隨後提供記者要求查閱的紙本報告。早前公署稱不能查閱目錄，記者再詢問原因，職員重申目錄不在可提供資料之列。

有同場查閱的其他傳媒記者向職員反映，申請時只列明索取有關村屋違規報告，最終所獲報告「唔啱心水」，職員稱「暫時要寫清楚年份及topic（題目）」，被問到無目錄怎知應索取哪些報告，職員說「（填表格）大約」，並稱要請示上司，又稱負責同事會電郵向申請人「確認番，mention（提及）番邊啲報告」；若申請人所獲報告不合適，需再提交申請，未知何時能處理。

《公開資料守則》：應備存紀錄一覽表供查閱

教大社會科學與政策研究學系顧問（公共行政學）張炳良向本報稱，從便民及透明角度，同意應公布曾發表報告的名單，若一些早期報告已銷毁，則可註明。

根據《公開資料守則》，「部門應備存一份按類別劃分的部門紀錄一覽表供市民查閱，讓他們知道什麼資料已有提供，什麼資料需要索取，有助市民和部門識別所要求的資料」，而公署在年報及向立法會匯報工作時，也曾詳列調查行動題目。本報向公署查詢不提供目錄原因、無目錄如何索取適合報告等，尚待回覆。

告示：未經同意發布公署資料 需承法律後果

職員昨亦隨報告附上一份「版權告示」，稱資料申請人需承擔因違反《版權條例》及其他法律規定的後果，包括未經書面同意改編、發布或分發公署資料。本報向公署查詢引述資料作報道或教學用途會否違例，尚待回覆。律師梁永鏗向本報稱，《版權條例》豁免新聞及教學用途，而根據「合理使用」原則，若局部引用理應合法。

另外，現場守則列明每個查閱時段為1.5小時，同一時段只限索閱6份文件。問到索取多於6份文件安排，職員稱要請示上司，又稱可分開數份表格申請，公署將安排不同時段查閱，但無法保證相隔多久。職員稱暫不會在網站上載相關守則。

朱：做法擾民 應彰行政公義

朱福強說，感覺有關程序不太方便查閱者，不提供目錄亦「說不過去」，而公署理應清楚下架資料，電腦「一整就有」。他認同需限制每個時段查閱資料數量，但對限時1.5小時感不解，「可能報告太厚……看得慢」，而查閱多份資料需分開不同時段亦無必要，「有點擾民」。他強調公署接受對政府部門行政失當的投訴，理應表彰行政公義，但其做法不便市民查資料，不太符合《公開資料守則》精神。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕申訴專員公署 陳積志 朱福強 張炳良 公開資料守則

上 / 下一篇新聞

曾撰論文評公署為「公開透明」貢獻 張炳良：申訴報告應盡量方便查閱
曾撰論文評公署為「公開透明」貢獻 張炳良：申訴報告應盡量方便查閱
採訪手記：記者市民身分查閱 文件標示「Ming Pao」
採訪手記：記者市民身分查閱 文件標示「Ming Pao」
機場T2離境櫃枱料明年3月開 最快明年底可登機 今年9月先啟用旅巴候車大堂
機場T2離境櫃枱料明年3月開 最快明年底可登機 今年9月先啟用旅巴候車大堂
跑步賽明年3月再辦 移師非禁區名額料增
跑步賽明年3月再辦 移師非禁區名額料增
科大：接數十哈佛生查詢 專隊個別提供方案
科大：接數十哈佛生查詢 專隊個別提供方案
梁振英批「粵車設消費門檻」 張欣宇：借鏡粵政府理念
梁振英批「粵車設消費門檻」 張欣宇：借鏡粵政府理念
長沙灣17層聯用大樓申29億建 重置體育館佔3層
長沙灣17層聯用大樓申29億建 重置體育館佔3層
旅發局招總幹事列4條件 外交手腕「不可或缺」
旅發局招總幹事列4條件 外交手腕「不可或缺」
心臟病送胸痛中心 死亡率減 一成降至8% 內地專家：需克服醫生不足
心臟病送胸痛中心 死亡率減 一成降至8% 內地專家：需克服醫生不足
醫管局研薪酬改革 引「優勞多得」掛鈎表現
醫管局研薪酬改革 引「優勞多得」掛鈎表現
母兩任男友涉性侵 女童稱詐瞓見所為
母兩任男友涉性侵 女童稱詐瞓見所為
勞處查地盤預簽表格 揭數宗有問題擬檢控
勞處查地盤預簽表格 揭數宗有問題擬檢控
大黃蜂車隊千的士7月上路 司機要學同理心
大黃蜂車隊千的士7月上路 司機要學同理心
樂善堂獲批啟德簡約屋營運合約
樂善堂獲批啟德簡約屋營運合約
警捉白牌車再拉兩人 本月累拘16
警捉白牌車再拉兩人 本月累拘16
特區護照費擬加最多60 28項服務調費 庫房料年多收億元
特區護照費擬加最多60 28項服務調費 庫房料年多收億元
免針紙案 接力通宵排隊求醫 一家四口診後4日被捕
免針紙案 接力通宵排隊求醫 一家四口診後4日被捕
《公開試當真》滕毅康擬不認店舖盜竊
《公開試當真》滕毅康擬不認店舖盜竊
涉騙紫荊黨人19萬元 商人否認欺詐續准保釋
涉騙紫荊黨人19萬元 商人否認欺詐續准保釋
昔認悉「總長度」規定 驗船主任今稱不知 否認說謊已忘海難資料 當年未必嚴審計算書
昔認悉「總長度」規定 驗船主任今稱不知 否認說謊已忘海難資料 當年未必嚴審計算書
收3000元「茶錢」串騙佣金 保險代理囚10月
收3000元「茶錢」串騙佣金 保險代理囚10月
男警認酒駕 稱趕看跌倒女友盼免囚
男警認酒駕 稱趕看跌倒女友盼免囚
出迴旋處撞巴士 七人車翻側司機被困
出迴旋處撞巴士 七人車翻側司機被困
灣區熱搜：粵推12條惠企政策 加碼重獎外資 提融資土地供應人才招攬等政策
灣區熱搜：粵推12條惠企政策 加碼重獎外資 提融資土地供應人才招攬等政策
灣區熱搜：粵各地出招支援外貿跨境電商
灣區熱搜：粵各地出招支援外貿跨境電商
灣區手記：別人公司 ／文：尚東美
灣區手記：別人公司 ／文：尚東美
【Emily】黃鳳嫺：卸任無關農夫山泉事件 稱消委料更多人瀏覽網站 已擴容量
【Emily】黃鳳嫺：卸任無關農夫山泉事件 稱消委料更多人瀏覽網站 已擴容量
【Emily】因一個人到訪 貴州侗寨遊客飈
【Emily】因一個人到訪 貴州侗寨遊客飈
【Emily】海洋公園樽鼻海豚Rita病逝 終年24
【Emily】海洋公園樽鼻海豚Rita病逝 終年24
【Emily】旅發局伙多地綜藝宣傳香港 韓綜與「路不拾遺情侶」重逢
【Emily】旅發局伙多地綜藝宣傳香港 韓綜與「路不拾遺情侶」重逢
【Emily】東盟領事訪立會 梁君彥率遊擴建大樓
【Emily】東盟領事訪立會 梁君彥率遊擴建大樓
【Emily】曾批泳線問題 何敬康任泳總會務顧問
【Emily】曾批泳線問題 何敬康任泳總會務顧問