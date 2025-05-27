申訴報告查閱有守則 1.5小時限6份 回應未供目錄 陳積志：程序順利多謝晒 朱福強：說不過去

職員：要寫清楚年份topic 所獲報告不合適需再申

本報記者昨早10時半進入公署辦事處，職員先核對身分證，隨後帶記者到會議室，指示須先閱讀各項守則，隨後提供記者要求查閱的紙本報告。早前公署稱不能查閱目錄，記者再詢問原因，職員重申目錄不在可提供資料之列。

有同場查閱的其他傳媒記者向職員反映，申請時只列明索取有關村屋違規報告，最終所獲報告「唔啱心水」，職員稱「暫時要寫清楚年份及topic（題目）」，被問到無目錄怎知應索取哪些報告，職員說「（填表格）大約」，並稱要請示上司，又稱負責同事會電郵向申請人「確認番，mention（提及）番邊啲報告」；若申請人所獲報告不合適，需再提交申請，未知何時能處理。

《公開資料守則》：應備存紀錄一覽表供查閱

教大社會科學與政策研究學系顧問（公共行政學）張炳良向本報稱，從便民及透明角度，同意應公布曾發表報告的名單，若一些早期報告已銷毁，則可註明。

根據《公開資料守則》，「部門應備存一份按類別劃分的部門紀錄一覽表供市民查閱，讓他們知道什麼資料已有提供，什麼資料需要索取，有助市民和部門識別所要求的資料」，而公署在年報及向立法會匯報工作時，也曾詳列調查行動題目。本報向公署查詢不提供目錄原因、無目錄如何索取適合報告等，尚待回覆。

告示：未經同意發布公署資料 需承法律後果

職員昨亦隨報告附上一份「版權告示」，稱資料申請人需承擔因違反《版權條例》及其他法律規定的後果，包括未經書面同意改編、發布或分發公署資料。本報向公署查詢引述資料作報道或教學用途會否違例，尚待回覆。律師梁永鏗向本報稱，《版權條例》豁免新聞及教學用途，而根據「合理使用」原則，若局部引用理應合法。

另外，現場守則列明每個查閱時段為1.5小時，同一時段只限索閱6份文件。問到索取多於6份文件安排，職員稱要請示上司，又稱可分開數份表格申請，公署將安排不同時段查閱，但無法保證相隔多久。職員稱暫不會在網站上載相關守則。

朱：做法擾民 應彰行政公義

朱福強說，感覺有關程序不太方便查閱者，不提供目錄亦「說不過去」，而公署理應清楚下架資料，電腦「一整就有」。他認同需限制每個時段查閱資料數量，但對限時1.5小時感不解，「可能報告太厚……看得慢」，而查閱多份資料需分開不同時段亦無必要，「有點擾民」。他強調公署接受對政府部門行政失當的投訴，理應表彰行政公義，但其做法不便市民查資料，不太符合《公開資料守則》精神。

明報記者

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