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【Emily】旅發局伙多地綜藝宣傳香港 韓綜與「路不拾遺情侶」重逢

【明報專訊】旅發局經常會同世界各地嘅電視台、媒體合作宣傳香港，並協助製作團隊提供建議。最近有7套來自韓國、台灣、澳洲同英國嘅綜藝節目嚟咗香港拍攝，包括之前全程記錄一對香港情侶Jacob同Tracy喺韓國路不拾遺嘅當地綜藝節目《玩什麼好呢？》，旅發局今次就安排攝製隊同呢對情侶「重逢」，一齊去油麻地食中菜。

之前喺《玩什麼好呢？》節目中，Jacob同Tracy喺首爾地鐵站月台執到由主持人朱宇宰同李美珠放低嘅銀包，佢哋唔止將銀包交去失物認領處，仲將節目送嘅獎品轉贈畀有需要嘅人，就係呢個原因激發主持人來港拍攝。

旅發局話個節目會分兩集，第一集主持先去中環PMQ買禮物，再去油麻地同Jacob、Tracy團聚；第二集主持李伊庚就同Netflix節目《黑白大廚》參賽者，喺香港一間川菜餐廳工作嘅韓籍主廚朴恩影去深水埗歎吓啡。

另一個韓國綜藝節目《超人回來了》，就請咗前Wonder Girls成員惠林一家嚟香港；惠林曾經喺香港生活14年，今次除咗探父母，仲去海洋公園同中環、尖沙嘴遊覽。其他旅發局有份支持拍攝嘅節目，包括韓國《大富翁世界旅行3》、台灣《全明星出發吧！》、澳洲《我要做廚神澳洲篇》（MasterChef Australia）同Racing Dreams，以及英國美食旅遊節目Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen。

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