【Emily】黃鳳嫺：卸任無關農夫山泉事件 稱消委料更多人瀏覽網站 已擴容量

消委會舊年7月發布市面瓶裝水測試結果，發現農夫山泉樣本檢出嘅溴酸鹽達歐盟上限，農夫山泉出律師信指測試有三大錯誤，之後消委會將樣本分類由「天然礦泉水」改為「飲用天然水」並重新評分。Gilly話，消委會出咗錯，所以要糾正，係一如既往嘅處理方式，亦符合開誠布公、公平公正原則。

兩患感冒 重思人生決定「唞吓」

Gilly透露在任期間放病假少過10日，不過今年2月起感冒咗兩次，更失聲一周，呢啲「小徵兆」令佢重新思考人生，最終決定「唞吓」，形容係「圓滿嘅完結」。

對於同樣係法定機構嘅申訴專員公署近日將2023年之前嘅調查報告等喺網頁下架，Gilly話佢離任後參加氣功班，「閉關」8日無睇新聞，不過就分享話消委會早前預計會有更多市民瀏覽網站，所以已經增大網站容量，又強調要做好「IT governance（資訊科技管治）」；至於「舊到擺上網都無人睇」嘅報告就存檔，市民想查閱可提出申請。

回顧12年總幹事生涯，Gilly話最難忘係關於醫學美容嘅報告，同埋「牛丸無牛」嘅丸類檢測，笑言後者測試好難做。她以「感恩」二字總結，慶幸自己「守得住間舖」。