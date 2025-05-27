灣區熱搜：粵各地出招支援外貿跨境電商

【明報專訊】《廣東省進一步激發市場主體活力加快建設現代化產業體系的若干措施》提到，各地市可因應自身情况再制訂政策，並對引資成果卓著的地級市、縣、區給予獎勵。其實早在《措施》頒布之前，東莞、珠海、中山等已有政策支持外貿、跨境電商等企業。
不少地方皆提出支持企業赴境外參展、推廣出口信用保險、促進跨境電商發展等。東莞於4月14日發布《關於促進外貿穩定增長的工作方案》，提出持續加強對香港國際機場東莞空港中心貿易通道建設，完善空港中心作業流程，推進「HKG一碼通」進口業務，爭取今年進出口值實現200億元（人民幣，下同）；同時支持拓展外貿新航線，力爭到2027年使「一帶一路」市場出口佔比逾30%。
《中山市穩外貿促增長若干措施》亦提到促進東盟、中東、拉美等新興市場進出口實現兩位數增長，支持企業到「一帶一路」國家建設生產基地、營銷網絡，在中山民企中推廣APEC商務旅行卡，符合條件的企業骨幹憑卡可5年暢行泰國、馬來西亞等16個經濟體並快速通關。
此外，惠州於4月26日開通直達越南海防的海運航線，廣州南沙則於4月29日開通首條直達南美西岸的「WSA3」航線，從南沙到墨西哥貨運僅需27天，到秘魯只需35天，比傳統航線節省近20%時間。
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