灣區熱搜：粵各地出招支援外貿跨境電商

不少地方皆提出支持企業赴境外參展、推廣出口信用保險、促進跨境電商發展等。東莞於4月14日發布《關於促進外貿穩定增長的工作方案》，提出持續加強對香港國際機場東莞空港中心貿易通道建設，完善空港中心作業流程，推進「HKG一碼通」進口業務，爭取今年進出口值實現200億元（人民幣，下同）；同時支持拓展外貿新航線，力爭到2027年使「一帶一路」市場出口佔比逾30%。

《中山市穩外貿促增長若干措施》亦提到促進東盟、中東、拉美等新興市場進出口實現兩位數增長，支持企業到「一帶一路」國家建設生產基地、營銷網絡，在中山民企中推廣APEC商務旅行卡，符合條件的企業骨幹憑卡可5年暢行泰國、馬來西亞等16個經濟體並快速通關。

此外，惠州於4月26日開通直達越南海防的海運航線，廣州南沙則於4月29日開通首條直達南美西岸的「WSA3」航線，從南沙到墨西哥貨運僅需27天，到秘魯只需35天，比傳統航線節省近20%時間。