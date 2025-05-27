灣區熱搜：粵推12條惠企政策 加碼重獎外資 提融資土地供應人才招攬等政策

明報記者 林迎

廣東省新聞辦早前專門召開記者會解釋12條惠企政策（見表）。張勁松表示，廣東自改革開放以來累計設立外資企業逾35萬家，累計實際使用外資近6000億美元，雖然外企數量僅佔全省企業3%，但貢獻約1/4稅收、1/3進出口總額及1/3規模以上工業增加值，貢獻巨大。

張續稱，去年的《廣東省進一步加大吸引和利用外商投資力度的專項實施方案》（下稱《方案》）首批合資格項目將於今年上半年兌現獎勵資金，而在政策帶動下，全省今年首季新設外資企業5922家，按年增長16.9%，實際利用外資折合357.6億元，「增速好於全國平均水平和主要經濟大省，這是廣大外資企業對廣東、對大灣區投出的信任票」。

外資設地區總部 獎金累計可得1300萬

張勁松特別提到，《措施》強調對外企的國民待遇，各類政策平等適用於內外資企業，且在去年《方案》對符合條件的跨國公司地區總部獎勵500萬元之上，《措施》再對跨國公司中國區總部、亞太區總部、事業部全球總部給予最高800萬元獎勵，即累計最高可達1300萬元。《措施》對合資格外資研發中心獎勵100萬元，亦可與對跨國公司全球研發中心的最高500萬元獎勵疊加，即最高可得600萬元。

廣東省財政廳副廳長胡建斌稱，年初預算已安排「製造業當家」相關資金262億元，預計未來3年將增撥約136億元，當中今年內落實約45億元；除上述獎勵計劃外，還用於對製造業和高新技術企業新增銀行貸款貼息，以及提升政府投資基金體系。