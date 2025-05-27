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港聞二

免針紙案 接力通宵排隊求醫 一家四口診後4日被捕

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案昨日在區院續審，控方繼續傳召曾獲蔡發「免針紙」的病人作供。患高血壓的28歲文員K供稱，2022年9月初跟父母和胞妹通宵「接力」排隊向蔡求醫，4人終在問診後獲發「免針紙」，4天後一家四口皆因涉案事宜被警方拘捕，至翌日獲釋，當時他們都感到憂慮。辯方質疑，K藉作供向蔡推卸責任，以免自己或家人遭控告，又稱K向蔡問診時已決意不打針；K一概表示「唔識答」。

辯方質疑卸責醫生 病人：唔識答

居於天水圍的K供稱患高血壓及貧血，其胞妹、母親和父親分別有免疫系統問題、貧血及尿酸等情况。K稱一家四口於2022年2月底確診新冠肺炎，K其後獲得有效期半年的「康復碼」，其間獲豁免接種疫苗。

就着向蔡淑梅的問診過程，K稱，2022年9月2日晚上9時許，她到蔡淑梅診所外排隊，約兩三小時後父母到場「接力」，她回家休息；至翌晨6至7時，她和妹妹到診所會合父母，之後4人獲安排應診。K憶述，當時她和妹妹一同應診，其間她向蔡提及自己患高血壓及貧血，妹妹亦有跟蔡對話，但「唔記得佢同醫生講咩」，之後蔡便着她們「出番去等」，問診過程兩分鐘內結束。

辯方質疑，K向蔡淑梅問診時，希望「一家四口都唔使打針」，K說「唔識答」。暫委法官勞潔儀關注，若當時蔡表示K適合打針，K會如何回應？K說需再考慮。勞官追問，若蔡表示會發「免針紙」會如何，K表示會取「免針紙」，因她「相信醫生專業判斷」。

母供稱求診時表示「我唔打」

另外，K的母親L供稱，2022年9月3日跟丈夫一同向蔡淑梅問診，其間她表示「我唔打」，但她忘記蔡如何回應，亦忘記丈夫跟蔡的對話內容。L說整個問診過程「都幾快」，約5分鐘結束，最終獲發「免針紙」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕西醫 區域法院 不誠實取用電腦罪 免針紙

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