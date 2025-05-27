特區護照費擬加最多60 28項服務調費 庫房料年多收億元

倡特區護照費215至520元

收回成本用者自付原則

入境處向立法會提交文件，建議上調28項入境處服務收費。16歲或以上者申領32頁及48頁護照的費用，擬分別由現時的370元及460元，增至430元及520元；16歲以下者申領32頁及48頁護照，費用分別由185元及230元，增至215元及260元。政府最近一次調整申領32頁護照費用是在2006年，上次調整48頁護照費用則在2000年。

護照寄北美歐洲附加費加51%

將護照寄往香港以外的附加費亦同步上調，其中速遞到北美及歐洲的費用由205元加至310元，加幅是受影響服務中最高、達51%。其餘加價服務包括海員身分證、多次通用回港證及過境簽證等，整體加幅介乎3%至51%（部分見表）。

入境處表示，建議對大部分市民日常生活的影響輕微，對一般營商活動影響亦有限，不過考慮到公眾反應，當局認為一次過提高收費至收回全部成本並不切實可行，加價旨在逐步收回成本。根據文件，新收費下共有9個項目的收回成本比率逾九成，仍有15項服務收回成本的比率低於一半。