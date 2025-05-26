明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

現金津貼下月完 基層冀續 房局說不

【明報專訊】現金津貼試行計劃下月底結束。社協調查發現，受訪基層主要擔心屆時若仍未獲派公屋，需節衣縮食、減低子女學習開支等，另有95.8%受訪基層認為政府應篩選個別住戶，例如環境惡劣劏房戶，向他們續派津貼，而非「一刀切」取消。社協建議政府延續計劃最少一年。

社協調查 九成基層冀篩選續派

現金津貼2021年推出，派發予輪候公屋滿3年、無領取綜援的一般申請者，金額介乎1300至3900元。截至今年2月底約有11萬宗申請獲批，累計發放55.6億元。房屋局回覆本報表示，基於審慎運用公共財政資源原則，無意延續有關計劃；政府正推展各項措施幫助輪候公屋者，包括陸續落成的公屋、過渡房屋和簡約公屋，亦致力打擊濫用公屋。

社協本月以網上問卷訪問330個非綜援家庭與非公屋戶，其中145名受訪者正領取現金津貼。領取者有74.5%認為津貼極度有助紓緩租金負擔，67.6%認為極度有助減輕精神壓力。

工傷辭職 單親母料需返職場

單親母親阿娟育有一雙子女，兒子是應屆文憑試（DSE）考生，女兒去年起工作，月入約1.3萬元。阿娟一家三口輪候公屋近5年，現居約200平方呎劏房，月租約6500元，去年起獲派2700元津貼。她說現金津貼能補貼租金與電費，「開冷氣可以開長啲」，原本因手腳勞損、已於本月中辭職，惟有關計劃即將結束，兒子亦準備升讀大專院校，難單靠女兒收入應付開支，她需重返職場，希望政府繼續發放津貼減輕負擔。

施麗珊：有受訪者稱擬申綜援

社協副主任施麗珊形容現金津貼屬德政，但過去半年接獲不少就業問題的求助個案，部分問卷受訪者稱若停止發放，將考慮申請綜援，「如果（政府）喺現金津貼慳到錢，但係社會福利署要開多筆錢出嚟，政府真係要計吓係咪減到財赤呢？」，建議政府思考結束現金津貼後對公共財政與民生的影響。

上 / 下一篇新聞