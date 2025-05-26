現金津貼下月完 基層冀續 房局說不

社協調查 九成基層冀篩選續派

現金津貼2021年推出，派發予輪候公屋滿3年、無領取綜援的一般申請者，金額介乎1300至3900元。截至今年2月底約有11萬宗申請獲批，累計發放55.6億元。房屋局回覆本報表示，基於審慎運用公共財政資源原則，無意延續有關計劃；政府正推展各項措施幫助輪候公屋者，包括陸續落成的公屋、過渡房屋和簡約公屋，亦致力打擊濫用公屋。

社協本月以網上問卷訪問330個非綜援家庭與非公屋戶，其中145名受訪者正領取現金津貼。領取者有74.5%認為津貼極度有助紓緩租金負擔，67.6%認為極度有助減輕精神壓力。

工傷辭職 單親母料需返職場

單親母親阿娟育有一雙子女，兒子是應屆文憑試（DSE）考生，女兒去年起工作，月入約1.3萬元。阿娟一家三口輪候公屋近5年，現居約200平方呎劏房，月租約6500元，去年起獲派2700元津貼。她說現金津貼能補貼租金與電費，「開冷氣可以開長啲」，原本因手腳勞損、已於本月中辭職，惟有關計劃即將結束，兒子亦準備升讀大專院校，難單靠女兒收入應付開支，她需重返職場，希望政府繼續發放津貼減輕負擔。

施麗珊：有受訪者稱擬申綜援

社協副主任施麗珊形容現金津貼屬德政，但過去半年接獲不少就業問題的求助個案，部分問卷受訪者稱若停止發放，將考慮申請綜援，「如果（政府）喺現金津貼慳到錢，但係社會福利署要開多筆錢出嚟，政府真係要計吓係咪減到財赤呢？」，建議政府思考結束現金津貼後對公共財政與民生的影響。