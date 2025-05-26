免補價誘私人加建 10行人橋項目動工

網誌提到，連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋料明年中啟用；橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋項目已獲批准，將經牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期連接至巧明街的商業大樓The Millennity，工程料明年展開。

獲批項目亦包括位處銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的1至6期，通往加路連山道商業用地，預計明年陸續開放使用。

發展局高級工程師芮明德表示，以往考慮到私營機構興建行人連接通道往來商場或商廈，可增加人流，提升商業價值，故機構需支付土地補價，但政府亦發現增加行人連接通道，提高暢達度，對整體社區益處更大，因此提供免補地價誘因，鼓勵私營機構參建。

政策下私營機構負責設計、興建、管理及保養行人通道，並為市民提供24小時開放的無障礙通道；發展局轄下起動九龍東辦事處及海港辦事處則負責處理申請，申請項目須通過評估機制，以評估建議的行人通道能否為公眾帶來裨益。