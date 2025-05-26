免補價誘私人加建 10行人橋項目動工

【明報專訊】發展局長甯漢豪昨在網誌表示，為提高行人暢達度和加強社區連繫，政府除自行興建行人連接通道，亦提供免補地價誘因，鼓勵私營機構加建行人連接系統，除最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋外，已有10個項目獲批並陸續開展工程，分別位於九龍東、灣仔、尖沙嘴、銅鑼灣及紅磡。
網誌提到，連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋料明年中啟用；橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋項目已獲批准，將經牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期連接至巧明街的商業大樓The Millennity，工程料明年展開。
獲批項目亦包括位處銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的1至6期，通往加路連山道商業用地，預計明年陸續開放使用。
發展局高級工程師芮明德表示，以往考慮到私營機構興建行人連接通道往來商場或商廈，可增加人流，提升商業價值，故機構需支付土地補價，但政府亦發現增加行人連接通道，提高暢達度，對整體社區益處更大，因此提供免補地價誘因，鼓勵私營機構參建。
政策下私營機構負責設計、興建、管理及保養行人通道，並為市民提供24小時開放的無障礙通道；發展局轄下起動九龍東辦事處及海港辦事處則負責處理申請，申請項目須通過評估機制，以評估建議的行人通道能否為公眾帶來裨益。