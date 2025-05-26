丘應樺：加入RCEP進展正面 盼9月進相關工作組

RCEP聯合委員會去年通過新成員加入的程序，丘應樺昨在無綫節目《講清講楚》被問到本港申請加入RCEP的進展，他說加入RCEP需要經過一定程序和時間，冀今年9月能加入相關工作組，之後繼續推進加入工作，強調難以準確預計何時能成為RCEP成員。

中美本月12日宣布互相大幅降低關稅90天，丘應樺認為對香港企業是喘息機會，可以「唞吓氣」，部分企業已立即生產貨品，爭取趕及萬聖節和聖誕節前出貨，他希望中美「休戰」90天後能有新發展。

他說香港與美國的貿易量及總值的佔比不多，與東盟的貿易額更多，政府會繼續協助企業開拓新興市場，加強與其他經濟體貿易和合作，「其他經濟體發覺香港沒有關稅，為何不跟香港做多些貿易？」他稱政府早前已出訪中東、東盟及拉丁美洲，之後會到中歐、東歐及中亞爭取更多發展機會。

與東盟貿易較美多 續拓新興市場

特首李家超本月中出訪卡塔爾和科威特，與兩國共達成59項合作備忘錄和協議。丘應樺認為此行成果超乎預期，代表團獲高規格接待，反映兩國重視香港。他說卡塔爾和科威特經濟強勁，惟人口較少，需要外來專業服務，本港在法律、建築、創科等優勢具備吸引力，兩國企業也希望透過香港打入大灣區市場。

指關稅戰影響 全年增長難測

政府預測本港經濟今年增長2%至3%，丘應樺說本港首季經濟增長勢頭良好，金融市場活躍，但全年增長將受中美關稅戰的影響，暫難預計。

另外，政府正研究就預繳式消費設冷靜期或消費期限，丘應樺稱今年內會提交報告，稱要平衡業界承受能力和經濟情况，面對經濟不明朗或會分階段、循序漸進地推動。