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海洋公園摩天塔故障 17客困半空兩小時

【明報專訊】海洋公園機動遊戲設施「海洋摩天塔」前晚運作期間出現信號故障而停止運作，17名乘客一度被困近兩小時才安全回到地面，園方昨日始公布事件，並稱已向機電工程署匯報。該設施經維修及確保安全後，昨午恢復運作。機電署回覆本報查詢時提到，據初步調查發現，摩天塔在運作期間懷疑電路板出現故障，其安全系統啟動保護機制停止運作。

海洋公園昨回覆本報查詢時稱，在摩天塔暫停運作時，工作人員帶領17名乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，其中一人腳部輕微擦損；公園亦稱，已為摩天塔進行全面檢修及重複測試，經機電工程署檢視後，已於昨午4時多重新開放。

機電工程署稱，前晚接獲海洋公園通報海洋摩天塔發生停機事故後，立即要求園方全面檢查摩天塔，機電署人員亦到場檢視園方為海洋摩天塔做的檢查、維修和測試工作。據初步調查，摩天塔運作期間疑電路板出現故障，其安全系統啟動保護機制停止運作；園方主管人員詳細檢查並更換涉事電路板及確保安全後，摩天塔昨午約4時15分恢復運作。該署已要求園方就事件提交報告，並會繼續監察摩天塔運作狀况，該署未有收到相關投訴。

翻查過往傳媒報道，海洋摩天塔曾於2014和2019年出現同類故障。2019年摩天塔觀望艙在離地約15米時停止運作，當時有52名乘客，被困近兩小時後全部安全離開。

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