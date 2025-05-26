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全球匯合彩池系統「不穩」 沙田馬場延派彩逾個半鐘

【明報專訊】沙田馬場昨日（25日）賽事發生罕見的延遲派彩事件，傍晚舉行的第9場賽事完結後，電算機遲遲未能顯示各項彩池的派彩，緊接舉行的第10場及第11場尾場賽事則受事件影響而要延遲開跑，而第10場賽事亦同樣未能即時派彩；直至傍晚約6時半，兩場派彩才作實，距第9場賽事完結延遲約1小時45分。馬會解釋是因全球匯合彩池系統不穩定，為確保公平，第9場起只接受本地彩池投注，並需時抽走全球匯合彩池投注額以重新計算賠率。

兩場賽事延遲 馬迷批誤行程

第9場賽事於4時45分舉行，惟賽事完結後一直未能派彩；受事件影響，第10及11場賽事分別須延遲約半小時和40分鐘始開跑。有馬迷不滿馬會處理手法，指賽事推遲，延誤了其行程；有馬迷指過往從未遇過相同情况，批評馬會不知所謂。

馬會：全球池退款 需時重新計算

馬會行政總裁應家柏在賽後會見記者透露，全球匯合彩池系統於下午4時40分開始不穩定，當中三分之二投注額受影響，但為確保公平，第9場開始不再接受全球匯合彩池投注，由於要將全球匯合彩池投注額從系統抽出，需時重新計算賠率和重啟系統，故要延遲賽事，務求計算準確，派彩無誤。最後3場賽事所有全球匯合彩池投注均會退款。他稱馬會昨就今次情况召開緊急會議，相信不會影響周三賽事。

昨日賽馬總投注額13.22億元，比上季同期跌9%，但由於今季跑11場賽事，上季則安排本地10場加1場海外賽，數字上本地投注額實際仍微升1.6%。受到匯合彩池技術問題影響，昨日匯合彩池投注額跌37%。

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