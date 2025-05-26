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港聞二

林俊傑騷客送尾班車滯留皇崗 運署提醒留意收車時間 議員籲出招吸過夜

【明報專訊】新加坡籍歌手林俊傑（JJ）剛於周末在啟德主場館舉辦兩場演唱會，周六當晚首場有不少內地觀眾未能趕及東鐵線往羅湖的尾班車，需經落馬洲管制站（皇崗口岸）漏夜離境，過關人潮至凌晨3時尚未散去。運輸署昨午提醒，落馬洲管制站「過關時間會較長」，籲觀眾緊記東鐵線往羅湖的末班車時間，「直接經羅湖過關，回程更方便」。有立法會議員稱，東鐵線末班車乃配合羅湖管制站開放時間而定，難再延後，籲港府設法吸引內地觀眾留港過夜。

有小紅書帖文稱輪候逾3小時

林俊傑周六在啟德主場館舉辦的演唱會至晚上10時52分結束，乃主場館揭幕後最晚散場的一次；適逢本港歌手林峯及韓國女團 BABYMONSTER同晚分別在紅館及亞博館舉辦演唱會，不少內地觀眾未能趕及午夜前抵達羅湖管制站離境，需改道落馬洲管制站過關。內地社交平台「小紅書」昨現多則帖文稱，昨凌晨的落馬洲管制站人滿為患，過關需輪候逾3小時，並附上多張口岸巴士站擠滿人潮的照片。

啟德主場館的觀眾如擬於當晚乘搭港鐵經羅湖管制站出境，便需在10時59分或11時01分前，乘搭分別從宋皇臺站或啟德站開往大圍站的屯馬線列車，才能趕及在大圍站轉乘東鐵線末班車，前往羅湖站過關。

運輸署昨午在facebook發帖，提醒即日過境觀眾緊記港鐵末班車時間，又預料大批觀眾在散場後經落馬洲管制站離港，「過關時間會較長」，呼籲觀眾盡量乘搭東鐵線列車往羅湖出境，「早點回家休息」。港鐵回覆查詢稱，由於演唱會預計晚上10時後結束，呼籲過境旅客提早計劃行程，並留意東鐵線末班車時間，預留足夠時間轉車。

體育園開幕後JJ騷最遲完場

運署籲羅湖過關「早點回家」

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，東鐵線往羅湖的末班車乘客，通常是羅湖管制站的最後一批過境旅客，「基本上做完那班車，整個關口就會關閉」，難再延後末班車時間；他說，深港兩地正重建新皇崗口岸，料建成後能應付更大量跨境人流、車流，相信演唱會後的管制站擠滿人「只會是短期現象」。

張欣宇又稱，來港看演唱會的內地觀眾，理應具備一定消費力，「單是門票也不便宜，尤其是這麼熱門的演唱會」，認為政府應設法吸引來港看演唱會的觀眾留港過夜，刺激旅遊業發展。

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