缺交通缺宣傳 旅社漸少安排

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，赤柱一直在歐美市場有一定名氣，故仍有歐美郵輪客會到赤柱半日遊，但內地客相對較少，相信跟他們對赤柱較少認知及交通不便有關。梁說，現時仍有少數旅行團會安排赤柱行程，但旅客興趣不大，形容赤柱好似「慢慢被遺忘」。她呼籲當局開拓新景點的同時，要設法維持傳統景點的吸引力，建議旅發局考慮邀請網紅宣傳赤柱，政府及地區亦應加強介紹當區特色和歷史，並考慮增加打卡位等迎合內地客的元素；長遠則需改善交通接駁問題，「唔好荒廢呢個地方」。

崔定邦：疫下手信店紛結業

旅遊促進會總幹事崔定邦亦稱，赤柱是外國人較常去的旅遊景點，惟新冠疫情令不少手信店結業，即使後來通關，因吸引力已減少，店舖出現骨牌式結業。他提到，現時旅客依賴社交平台和網紅取得旅遊資訊，當個別地區欠宣傳，就難吸引網紅流量，景點人氣隨之下跌，當區商店亦會面臨倒閉，結果傳統景點會被新興景點取代。

崔定邦續稱，以往確有不少旅行社安排赤柱行程，但現時行程由旅客主導，舉例稱若日本團行程無編排東京鐵塔和新宿，而是到偏遠地區，「你都會質疑旅行社係咪呃你」，認為地區必須自行拓展人氣，加強宣傳。

議員倡發展水路推環港島遊

立法會議員姚柏良亦稱以往不少旅行團會到訪赤柱，但近年旅行團行程通常去淺水灣，順道去赤柱。他解釋，赤柱等南區景點交通道路狹窄，令不少旅遊團擔心難以控制時間，認為當局除要改善陸路交通，長遠南區需開發水路交通，串連赤柱、石澳及小西灣等地方，發展環港島遊。

（旅遊規劃系列·一）