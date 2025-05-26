美利樓名店盡撤 展覽假期不開

原址中環花園道的美利樓建於1846年，樓高3層，屬英國喬治王朝建築風格，曾是駐港英軍宿舍。至1982年美利樓拆卸，3000多件組件被編上號碼，於1998年移遷赤柱廣場組合重建，2005年連同毗鄰赤柱廣場由領匯（領展前身）接手，一度吸引連鎖服裝品牌H&M、帝樂德國餐廳、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」等名店進駐，遊客及港人慕名而至，不過3店去年相繼結業。美利樓現時只有一項藝術展覽正舉行，本報記者五一當日到訪，卻因公眾假期未有開放參觀。

餐廳：店舖退場遊客冇mood

赤柱大街餐廳Spiaggia當日未爆場，店員Joseph形容以往赤柱人流暢旺，特別是赤柱市集，但近年美利樓和海濱小賣亭店舖相繼退場，遊客「冇晒mood（心情）」，冀赤柱多辦活動吸引遊客到訪，刺激消費。

領展：暑假將設展銷攤位

領展回覆表示，今年暑假會在赤柱廣場舉辦夏日推廣活動，美利樓亦參與房委會「共築·創業家2.0」計劃，提供多個「期間限定」展銷攤位，會持續檢視旗下各零售物業經營及市場狀况，按不同地理環境及消費需求，提供相應設施及舉辦推廣活動，為商戶營造更好的營商環境。

經濟學者李兆波認為，領展未必擅長塑造旅遊景點，建議考慮邀請「龍頭食肆」落戶，提供租務優惠，相信有助帶旺美利樓；同時可考慮設立體驗館，舉例星巴克於上海設烘焙工坊，遊客可了解由咖啡豆到冲調咖啡的流程，並售賣紀念品，成功帶旺附近人流。立法會議員姚柏良認為，領展商業模式非以塑造景點為主，相信美利樓現况有其策略，建議領展及周邊商戶嘗試舉辦不同活動，先帶旺人流。

（旅遊規劃系列·一）