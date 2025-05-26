赤柱海濱小賣亭十室九空 亭外座位成「打躉位」 議員籲推景點勿「貪新忘舊」

明報記者 黃廸暉

食環署轄下的赤柱海濱小賣亭於2007年1月啟用，取代赤柱臨時街市，小賣亭20個舖位以公開競投方式出租，近赤柱大街的首4個舖位售賣飲料及小食，店外設有露天固定桌子，以往吸引不少遊客及本地人光顧；其餘舖位售賣濕乾貨，知名膠鞋品牌Crocs亦曾進駐。根據文創產業發展處介紹，小賣亭面積1100平方米，舖位設計融合赤柱一帶建築風格，頂部白色簷篷以玻璃纖維建成，向外伸延，「極富動感」。

旅遊事務署2004年提交立法會文件提到，赤柱海濱是港人及遊客熱門景點，有需要增加吸引力。翻查資料，小賣亭是政府的赤柱海濱改善工程計劃一部分，海濱2008年曾獲香港園境師學會周年大獎銀獎等3項建築界獎項。

本報記者今年五一當日到赤柱觀察，發現面向海景的小賣亭有18個空置，僅餘租用兩個相連舖位的一間服裝店有開門營業。小賣亭外座位雖有遊人佔用，但只屬「到此一遊」。其餘吉舖門面貼上食環署「未出租檔位」告示，提及「檔內及檔前空間不得放置任何物件，違規者可被檢控及充公物品」，但記者發現部分舖位內疑被棄置雜物。

僅存孖舖稱去年人流減

「宣傳？赤柱有咩畀人睇？」

上述服裝店店員阮小姐說，小賣亭以往吸引不少遊客到訪，小食店門外常常座無虛席，但自去年陸續有店舖離場，同年暑假人流漸減，她估計與港人北上消費有關；隨着今年新年最後一間小食店結業，亭外座位淪為遊客及外傭「打躉位」，無助其店舖生意，平日生意慘淡。被問及宣傳不足是否小賣亭死症，阮直言「宣傳？赤柱有咩畀人睇先？」

食環：正檢視研措施

食環署回覆本報查詢時稱，小賣亭現有18個空置攤檔，出租率為10%，正檢視營運情况及研究可行措施，如有決定會適時公布。

旅界：感覺熱點專為自由行

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，感覺9項旅遊熱點是因應自由行旅客而設，形容政府「頭痛醫頭、腳痛醫腳」， 不解當局何不在原有基礎「做好啲」。她認為赤柱作為傳統旅遊區，有很多現成景點及配套，但政府及當區似無特別宣傳，令遊客大減、美利樓及商戶「做唔住」。她建議政府及當區商舖業主考慮提供階段性租金優惠，並舉辦市集吸客，區議會則可牽頭與商戶及旅遊業界商議改善當區人流及經濟。

立法會議員姚柏良認為，政府推出旅遊熱點的同時「絕對唔可以貪新忘舊」，認為赤柱毋須投放太多資源，只需些少包裝及改善配套就能達到景點功能。他相信當局希望將一些不太熱門的景點變為熱點，目的除了吸引更多人及分流，亦希望帶動經濟，「做咁多嘢為咩呢？都係希望業界及商戶能做到吓生意」。

姚柏良又說，近年港人消費及遊玩模式亦有轉變，導致港人少去赤柱，相信是商戶結業原因之一。他解釋，本地餐飲及零售分別只有三分之一及約四成生意靠遊客，因此當區難單靠遊客撐起，認為當區商戶需轉變產品，以適應市場需求。

（旅遊規劃系列·一）

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