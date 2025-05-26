醫務化驗實習時數削半 業界批損質素促撤回

委員會今年2月通過將原本涵蓋臨牀微生物及感染學、解剖病理學等4個基本範疇的實習時數，由400小時減半至200小時。業界4個團體與東華學院本月初發表聲明質疑新時數要求遠低於500至1000小時國際標準，令畢業生專業能力不足並危及患者安全。

管委會：騰時間加強學習

業界：現已有額外學習內容

委員會本月中解釋修訂實習時數是要讓院校能騰出200小時按各自課程特色分配作選修項目，又稱冀讓院校利用騰出的時間，加強學生基本範疇學習，或參與基本範疇以外但與醫務化驗相關的學習。

施婷婷向本報稱，目前提供課程的香港理工大學及東華學院已於課程中涵蓋委員會所述的臨牀免疫學、分子技術等基本範疇以外學習內容，故非必須於騰出的實習時數中訓練，認為削減時數的理據不充分。

施說委員會雖負責訂立實習時數指引，但多少實習時數需與作為主要實習機構的醫管局商討。她透露，業界與醫管局年初恆常會議中，局方已反映未來2至3年再多兩間大專院校學生投身實習後，屆時將無法應付共4間院校200多名學生實習名額。

課程增 醫局稱難應付實習名額

她指業界上月獲醫管局通知，由於減至200小時實習，需時調整實習課程內容，本學年實習時數維持400小時，但下學年未有定案。她重申公院每天處理上百個樣本，樣本數目與學校學習差距很大，運作機器、分析樣本等均需於醫院進行，希望委員會撤回決定，重啟與學術界及業界協商。

醫管局回覆本報稱已知悉委員會最新安排，會繼續與業界及院校保持密切溝通。局方稱可為每名醫務化驗學生在修讀課程期間提供約400小時臨牀實習時數，於2025至26財政年度預計約有225名醫務化驗學生於轄下醫院實習。局方會根據各醫院服務運作、容量及人手狀况等因素，提供臨牀實習名額。