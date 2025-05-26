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AI年代

港聞二

重視「PSGRT」 與私隱署指引一致

【明報專訊】個人資料私隱專員公署於3月31日發表的《僱員使用生成式AI的指引清單》，列出本港機構經常使用的生成式AI工具包括：聊天機械人、光學字符識別（Optical Character Recognition）、文字/圖像/影片/語音生成器、文件/簡報生成器、語音轉文字工具等，旨在協助機構制定僱員在工作時使用生成式AI的內部政策或指引，以及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定，從而促進AI在本港安全及健康發展。

Microsoft香港商務事業部總監李健鵬在專訪中表示，他亦看過上述私隱署指引清單，這與Microsoft向來在AI發展上重視、簡稱為「PSGRT」的理念屬一致，「PSGRT」代表（1）數據私隱（Data Privacy）、（2）企業安全（Enterprise Security）、（3）管治（Governance）、（4）負責任AI（Responsible AI ）及（5）培訓（Training ）。

李健鵬解釋，（1）數據私隱非常重要，Microsoft要確保企業客戶應用AI時的數據受保護，不會外泄至公司以外的地方；至於（2）企業安全，由於Microsoft往往把企業客戶的數據儲存到雲端平台，從數據傳送至儲存的過程所需要的基建均需要完善，Microsoft發起 「安全未來倡議」（Secure Future Initiative，SFI）以最高安全標準應對持續增長的網絡攻擊規模，包括動員了相當於34,000名全職工程師的資源，制訂及執行網絡安全工程計劃。Microsoft高層領導團隊每周檢視SFI進展，並每季向董事會報告，確保安全性成為企業核心優先事項。

至於（3）管治方面，李健鵬表示，主要是指對公司就員工如何使用AI工具建立健全制度；（4）負責任AI，顧名思義是指負責任地使用AI工具，例如重視版權，不可以在未獲他人授權將其圖像以AI生成圖片；（5）培訓是指持續教育公司員工如何正確使用AI工具。

[AI年代]

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