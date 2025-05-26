灣區熱搜：文遠知行 推24小時市區線

南站或機場接送 首3公里15元

使用者可透過文遠出行App，在「預約專車接送」中選擇「接送站」或者「接送機」，8條路線包括由廣州塔來往廣州南站、由花園酒店來往白雲機場，以及從珠江新城、廣交會展館、東方賓館來往南站或機場，可載客1至3人，收費高於廣州的士，首3公里收費15元（人民幣，下同），3至15公里每公里3.2元，15至20公里加收20%，25公里以上加收25%，但目前實行優惠價則與的士相若。

文遠知行稱，今次推出的路線覆蓋廣州地標及交通樞紐，覆蓋了人流、車流最密集繁忙的區域，展現其技術實力及營運高安全、高穩定和高可靠。

廣州市是自動駕駛落地較早的城市之一，廣東省4月30日印發的《廣東省進一步激發市場主體活力加快建設現代化產業體系的若干措施》提到，將在自動駕駛、低空經濟等領域設立城市級實景測試場，每年建成20個以上區域特色場景、100個以上具有推廣價值和帶動作用的示範場景，加快形成大規模商業應用。