灣區熱搜：穗鬧市開自動巴士線 人急車不急 「很可愛很斯文」 「要有耐性才能搭」

明報記者 林迎

首條「羊城智慧巴士文旅示範線」總站位於越秀區梅東路，平日下午2至4時及晚上7至9時、周六日下午2時至晚上9時運營。記者傍晚6時許到達時，幾名市民已等候排隊上車。該站停有5輛智慧巴士，每輛以不同醒獅圖案為裝飾，車後貼有「測試車輛 請勿靠近」標誌。工作人員稱一般是20分鐘一班，若輪候人多會改為10分鐘一班，行駛時間則不一定，正常全程只需40多分鐘，但塞車則要超過1小時。

行走東風路 路况混亂時「耐心等候」

廣州公交集團稱，該車配備激光雷達、毫米波雷達、攝影機等多感測器融合系統，360度無死角環境感知，現時路線為循環線，巴士離開梅東路總站後，基本上全程在東風路行駛，途經廣東大廈、中山紀念堂、廣州醫科大學等站，最後返回梅東路，最高時速36公里。車費一律每人10元人民幣，試運營期間半價，可使用羊城通卡、手機乘車碼或NFC支付。

記者搭上晚上7點的頭班車，車上共有6名乘客、一名安全員，不設企位。安全員會確認全部人員皆扣上安全帶，提示除非落車不要解開。車輛準時起步，從梅東路轉入東風路時，在路口「等候」車流空檔一段時間，幾名乘客都不耐煩說「怎麼還不轉彎？」「咁多位都唔轉？」安全員開聲解釋「只有人類會着急，電腦不會着急」，之後任由車輛感應到足夠安全空間才轉出。車輛行駛過程中，安全員基本沒有操控車輛，車內有自動語音介紹附近景點，熒幕還會顯示車站信息及行駛軌迹。

乘客阿德自稱十分關注自動駕駛技術，這次帶在附近上班的女友一起體驗。他認為鑑別自駕智能程度高低的重點之一是看會否急煞，他體驗過其他自動駕駛車輛會胡亂煞車，「時不時煞一下，不顧乘客舒適度」，甚至在其他車輛逼近時會「不知所措」撞向另一邊牆壁。他稱讚智能巴士水平很高，煞車非常平穩，乘客基本上沒有不適。

阿德稱，首開線路選擇東風路可能因為中途紅綠燈位少，又是「嚴管路」，交警執法較嚴，且不允許電動單車通行，整體行車秩序較佳；東風路亦是廣州城市名片，在這裏開通智慧巴士線路具有標誌意義。

無人上落車 仍會站站停

不過，東風路在每日行車高峰時會出現多個塞車「黑點」，記者乘搭的智慧巴士每遇多車混亂情况便會「耐心」等候，多次被其他車輛切入前方，在一處立交橋底掉頭返程時，更因等候過久被後車響號催促。阿德認為智能巴士行車風格「很可愛，很斯文」，安全員兩度因有車輛過度接近而鳴笛提示，阿德則笑稱可在車外以大聲公播放警告語音，「這樣這部巴士就會『出圈（出名）』了」。智慧巴士每次靠站都獲途人注目，但由於全程無人落車，故也無人上車，但巴士每到一個站仍會靠停及自動開關車門。

目前廣州自動駕駛巴士行駛範圍包括天河、黃埔、海珠、番禺、南沙，本次新線路是首次駛進越秀區，亦是首條以文旅為主題的線路。乘客王先生亦搭過廣州生物島的無人駕駛巴士，「那條線車內真無人（無安全員），外面真無車，最重要是長者唔使錢」，他認為市區塞車不宜使用自動駕駛，「要好有耐性才能搭」。

另一名湖北乘客蔣先生則說，兩年前就在武漢體驗過無人駕駛的士，「體驗差不多，都是被其他車欺負。現在才剛開始，如果一宣傳就會有更多車來欺負這個（智能）車」。他不滿行車時間太久，全程用了70分鐘，「下次再也不坐」。