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稅務局長：覆核無關行業 有不滿可上訴

【明報專訊】記協早前表示多間傳媒機構及記者被稅務局查稅，稅務局長陳施維昨日回應稱不評論個案，重申當局不會就特別的行業決定是否覆核或審計，亦不會對特定人士有特別處理，納稅人有權就評稅提出反對，當局審視資料後若發現屬實，便會修正評稅，不滿最終評稅者，亦可向上訴委員會或法院上訴。

根據記協公布，至少8間新聞機構和20名新聞工作者或其家人被查稅，並要求他們預繳高額暫繳稅，共約170萬元；亦有被要求繳交不屬本人的商業登記證所涉稅款。陳施維昨出席香港稅務學會舉辦的「稅務智趣日」後見傳媒，表示制度對任何納稅人均一致，當局評稅秉持公平、公正、公開，按法例處理，強調「絕對不會」就特別行業或特別背景者做稅務審核，「所有納稅人都有機會被邀請做稅務審核」。

稱審核關聯者非不常見

陳稱，當局審核和覆核稅務的過程涉不同程序，過程會有估算，但估算不是最終評稅，市民毋須擔心「估算是多了或者少了」，經精確審查和評估後，「他真的不需要交稅的話，我們是不會收他的稅」。

對於記協主席鄭嘉如引述稅局職員稱，估算稅額因臨近7年追溯期限而「寫住先」，陳回應稱法例確有評稅期限，當局一般會在時限前發「保障性評稅」，旨在確保稅局若發現納稅人短報時可收回稅款。至於審查家人稅項是否常見，陳稱審核過程多牽涉與納稅人有關聯的人，做法並非不常見。

稅務學會不信針對特定職業

香港稅務學會長石詠文向本報稱，不清楚高估稅款個案細節，而薪俸稅除以僱主申報的支薪紀錄為基礎外，納稅人在港提供服務取得報酬亦需報稅，不排除有關人士亦提供服務、有經營所得或有其他收入。

石不認為稅局因應特定職業核稅，「可能是同一個行業的朋友都面對這些問題」，而誤以為該界別被針對，而稅局要求補充資料做法常見。對於稅局被質疑安插不屬本人的商業登記號碼，她稱「在行政上不應該出現這些錯誤」。

相關字詞﹕稅務學會 記協 稅務局

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