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科大助教「蝦碌」泄試卷 逾百學生重考 誤連座位表等上載網上 認責致歉

【明報專訊】香港科技大學金融學系有課程試卷於試前「外泄」，逾百名考生需於本周五（30日）下午重考。涉事助教日前向學生發電郵，解釋發布考試座位表及地點等資訊時，不慎將考卷檔案一併上傳，導致部分學生有機會瀏覽到涉事試卷內容。涉事助教與教授分別發電郵承認責任及致歉，並稱將一同接受處分。科大昨日回覆查詢，證實試卷於試前外泄，受影響考生將於短期內補考。

涉金融系128生 教授同認責

學生於上周四（22日）應考。科大學生會編委會昨在社交平台Instagram發帖稱，金融學系講座教授Utpal Bhattacharya上周五（23日）晚上發電郵通知「FINA 3103」課程L1及L2班的學生，稱試卷在試前「被無意外泄（inadvertently leaked）」，部分同學瀏覽到相關試卷，因此宣布該場考試無效，全體學生須於本周五下午2時至4時重考；若無法參加的學生，可向助教查詢，另作安排。涉事教授就引致學生「極度不便」致歉，稱願意承擔責任。

悉錯即删 未為意仍留檔案欄

該兩班的助教隨後亦向學生發電郵，解釋日前在網上平台Canvas發布考試座位安排、地點及時間表時，意外地附加考卷檔案，發現後已即時移除附件，但未有留意到平台設有獨立「檔案欄」，保存所有曾上載文件，導致學生有機會在「檔案欄」中瀏覽到試卷內容。涉事助教在電郵稱自己要對事件負上全部責任，自己和教授將共同接受校方處分，並就事件向學生致歉。

科大學生會編委會稱，根據課程資料，受影響的「FINA 3103」課程共有128名學生。帖文提到，涉事教授是金融學系講座教授，在科大任教10年，研究方向包括市場誠信及內幕交易等，並時常前往歐亞美各地大學任教，在金融學教育界擁有一定知名度。

校方未答會否處分

去年數學系曾遺失答卷

本報向科大查詢受影響學生人數、涉事試卷佔分，以及有否教職員需就事件接受處分，科大稱已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷，避免同類事件再發生；又強調所有校內試均嚴格遵循公平公正原則，以確保每名考生的能力獲合理評核。

翻查資料，科大數學系去年曾因「運送過程問題」，有清潔工錯誤取走和棄置學生試卷，試卷只批改好部分題目。校方當時證實因人為失誤遺失部分答卷，並以公平為由，安排受影響學生重考其中一題。

相關字詞﹕試卷外泄 金融學系 香港科技大學

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