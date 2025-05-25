明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

70政府App研整合 兩年內近半搬入「智方便」

【明報專訊】目前流通的政府流動應用程式約70個，數字政策專員黃志光昨在港台節目《星期六問責》表示，目標未來兩年內將至少一半遷移至「智方便」，原有程式將下架。「智方便」2020年推出，黃稱最新總登記人數近350萬人，下載量800萬，每日使用量逾10萬次，反映功能受市民歡迎及接受，冀今年底登記用戶可達400萬人。

黃志光表示，過去幾年經數字辦的監督及推動，已有一部分用量較低及現時無新需要的政府程式下架。

智方便研增電子證件功能

被問到受市民歡迎的「我的天文台」及「出行易」程式日後如何處置，黃回應，系統及流程複雜的程式會繼續保留，數字辦會探討將這些程式的部分熱門功能，同步設置在「智方便」內。「智方便」早前新增「電子證照」功能，黃表示，正與個別部門商討擴大用途，例如加入釣魚牌照、消防處發出的許可證等。

政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），早前結合DeepSeek開發出本港首個大型語言模型，黃志光稱，其支援的生成式文書輔助應用程式「港文通」已於所有政府部門及政策局試用，主要用於文書撮要、文件生成、資料蒐集及分析等，累計1.5萬名不同職系公務員使用。

節目主持引述新加坡政府研發AI文書工具協助公職人員草擬電郵、會議紀要，至去年底累積助8萬名公職人員處理共2000多萬項信息，省56%工作時間。被問到香港情况，黃志光稱香港暫未有相關統計，認為目前1.5萬人使用仍有提升空間，他以政府的一站式服務熱線1823為例，稱已用到生成式AI草擬回應市民查詢或投訴，至少節省30%工作時間。

上 / 下一篇新聞