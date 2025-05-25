70政府App研整合 兩年內近半搬入「智方便」

黃志光表示，過去幾年經數字辦的監督及推動，已有一部分用量較低及現時無新需要的政府程式下架。

智方便研增電子證件功能

被問到受市民歡迎的「我的天文台」及「出行易」程式日後如何處置，黃回應，系統及流程複雜的程式會繼續保留，數字辦會探討將這些程式的部分熱門功能，同步設置在「智方便」內。「智方便」早前新增「電子證照」功能，黃表示，正與個別部門商討擴大用途，例如加入釣魚牌照、消防處發出的許可證等。

政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），早前結合DeepSeek開發出本港首個大型語言模型，黃志光稱，其支援的生成式文書輔助應用程式「港文通」已於所有政府部門及政策局試用，主要用於文書撮要、文件生成、資料蒐集及分析等，累計1.5萬名不同職系公務員使用。

節目主持引述新加坡政府研發AI文書工具協助公職人員草擬電郵、會議紀要，至去年底累積助8萬名公職人員處理共2000多萬項信息，省56%工作時間。被問到香港情况，黃志光稱香港暫未有相關統計，認為目前1.5萬人使用仍有提升空間，他以政府的一站式服務熱線1823為例，稱已用到生成式AI草擬回應市民查詢或投訴，至少節省30%工作時間。