明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱紀律部隊戲劇內地受歡迎 卓永興：警隊博物館研遷油麻地

【明報專訊】「發展旅遊熱點工作組」早前公布9個新的「旅遊熱點」，工作組組長、政務司副司長卓永興昨日表示，本港與紀律部隊相關的影視作品在東南亞、內地受歡迎，紀律部隊博物館有吸引力，已與有關部門及旅行社商量，未來也會採用「團進團出」的方式帶遊客參觀。他又稱今年第四季開放的舊油麻地警署僅開放地面層，未來考慮將現於山頂甘道的警隊博物館搬到舊油麻地警署，讓旅客了解警隊發展史等。

卓永興昨早在商台《政經星期六》表示，因應旅遊新常態、新喜好，旅客傾向城市漫遊、四周探索，新項目中舊城中環深度遊和開放舊油麻地警署，都有濃厚香港特色。

組團參觀可穿警服拍照

防偽特徵以防用於詐騙

9個「旅遊熱點」中包括「紀律先鋒巡禮」，日後可組織旅行團到訪紀律部隊博物館，參加者有機會透過科技，身穿不同年代的警服拍照。卓永興指這些照片會有防偽特徵，不會被人用作招搖撞騙。他又指不少人都不知香港有不同紀律部隊的博物館可參觀，相信只要透過不同培訓，為旅客提供導賞服務，這些景點會有吸引力。

第三季工業品牌旅遊

政府接觸藥廠參與

至於當局今年第三季起試行香港工業品牌旅遊，卓永興指除原先公布4個品牌，當局亦正接觸藥廠，讓旅客參觀製藥過程，會採取「團進團出」，避免影響廠房運作。

出席同一節目的旅遊事務專員張馮泳萍表示，去年旅發局邀請了600多名KOL來港體驗宣傳，未來會針對吸引東南亞、中東旅客來港；又指去年起旅發局已接觸酒店、餐飲業界完善配套，舉例助飲食業界申請清真認證，獲認證的餐廳已增至約170間。

張馮泳萍又說，正與旅監局研究推出「專項專牌」，培訓特定路線的導遊，期望同時提升導遊人數和服務質素，部分導遊較熟悉歷史文化，加上完成基本導遊課程，便可取得牌照，專做文化遊的導遊，毋須負責旅客的接機或酒店安排。

上 / 下一篇新聞