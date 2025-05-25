稱紀律部隊戲劇內地受歡迎 卓永興：警隊博物館研遷油麻地

卓永興昨早在商台《政經星期六》表示，因應旅遊新常態、新喜好，旅客傾向城市漫遊、四周探索，新項目中舊城中環深度遊和開放舊油麻地警署，都有濃厚香港特色。

組團參觀可穿警服拍照

防偽特徵以防用於詐騙

9個「旅遊熱點」中包括「紀律先鋒巡禮」，日後可組織旅行團到訪紀律部隊博物館，參加者有機會透過科技，身穿不同年代的警服拍照。卓永興指這些照片會有防偽特徵，不會被人用作招搖撞騙。他又指不少人都不知香港有不同紀律部隊的博物館可參觀，相信只要透過不同培訓，為旅客提供導賞服務，這些景點會有吸引力。

第三季工業品牌旅遊

政府接觸藥廠參與

至於當局今年第三季起試行香港工業品牌旅遊，卓永興指除原先公布4個品牌，當局亦正接觸藥廠，讓旅客參觀製藥過程，會採取「團進團出」，避免影響廠房運作。

出席同一節目的旅遊事務專員張馮泳萍表示，去年旅發局邀請了600多名KOL來港體驗宣傳，未來會針對吸引東南亞、中東旅客來港；又指去年起旅發局已接觸酒店、餐飲業界完善配套，舉例助飲食業界申請清真認證，獲認證的餐廳已增至約170間。

張馮泳萍又說，正與旅監局研究推出「專項專牌」，培訓特定路線的導遊，期望同時提升導遊人數和服務質素，部分導遊較熟悉歷史文化，加上完成基本導遊課程，便可取得牌照，專做文化遊的導遊，毋須負責旅客的接機或酒店安排。