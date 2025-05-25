青協嘉許6900義工 得獎者難忘任全運會禮儀小姐

頒獎禮以「傳承•躍動」為主題，蔡定國表示，今年青協為第15屆全運會招募義工，吸引逾780名青年響應，反應熱烈，感謝所有義工的無私付出，期望青年持續展現服務熱誠，關心弱勢社群及服務社會。

港大經濟與金融學系二年級生孔健行與浸大新聞系一年級生黃泆溱均獲頒「優秀運動義工」，二人自中學起已開始做義工。被問為何做義工如此吸引，孔健行覺得做義工可結識一群志同道合的朋友，黃泆溱則稱覺得做義工會帶來快樂和很有滿足感，雖然犧牲和家人一起相處的時間，但聽到受助者一句「新年快樂、中秋節快樂，或者辛苦了」，都會頓感溫暖和開心。

二人上月在全運會測試賽擔任義工，香港區賽事亦有報名做義工。黃泆溱是上月場地自行車測試賽的禮儀小姐，負責為頒獎嘉賓呈上獎牌，她說全運會是四年一屆，覺得機會很難得，所以報名參加，作為禮儀小姐最深刻的是「不可出錯」的責任，因頒獎「時間不等人」，故要盡快將比賽後如鳥獸散的運動員找回，以便頒獎禮進行，以免耽誤流程，參與過後亦覺得能在大型賽事擔任義工很有成功感，今年本港舉辦賽事，作為香港人亦覺得特別有歸屬感。

稱全運會「大家都響應」

孔健行則在上月三項鐵人測試賽任義工，最令他難忘的是首次參與反恐演習，驚嘆「原來一個高規格的比賽，背後是需要很多準備和不同合作」。他又指全運會是「大家都響應的項目」，作為香港人希望可以「為香港這個城市付出一些」。