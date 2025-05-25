華富夕照榕下風景攝入膠盒 帶到威尼斯

房署總建築師：重建智能社區

背山面海 保留開揚景觀

梁喜蓮接受本報訪問時指出，華富邨在香港公營房屋發展史具標誌作用，該邨曾屬亞洲最大的公共房屋，亦是香港首個有市鎮概念的公共屋邨，內設學校、停車場、圖書館等設施滿足衣食住行。她說，市民可能對此習以為常，「但去到威尼斯國際舞台，其實香港呢啲高密度又高層嘅垂直社區，大家都覺得好有趣」。

展覽中展示5層櫃桶，上方4層分別以「地靈人傑」命名，用透明塑膠模型配合光線折射，呈現居民揀選十大最佳聚腳點、節日習俗、在邨內錄製的音軌，以及公共空間；最底層則是華富邨全貌模型。第五次參展的梁喜蓮稱，是次展覽採用較抽象的手法，例如「人」的部分展示邨內盂蘭勝會聲音，觀眾可從音軌模型的起伏感受熱鬧氣氛。

然而，再熱鬧的華富邨亦要曲終人散。未來該邨將分三期重建，最先拆卸華樂樓及華安樓，居民需在2027年7月前遷出，最快2026年搬遷至華景街的安置屋邨。

梁喜蓮表示，雖然展覽並無提及華富邨重建，僅與參觀者交流時交代，但能讓建築師思考居民需要，更清楚有何特色需承傳，為下一步重建準備。

梁稱，華富邨背山面海，計劃在重建後仍讓居民享有開揚景觀，利用人工智能（AI）幫助規劃出最優質居住環境，亦會塑造智能社區，例如大型展示板顯示巴士到站時間。

或保育舞火龍路徑

此外，獲納入香港非物質文化遺產的薄扶林村舞火龍每逢中秋節舉行，舞火龍隊伍從薄扶林村出發，途經華富邨「蟠龍出洞」，最後於瀑布灣「龍歸滄海」，再將火龍打撈上岸。梁喜蓮稱，日後希望保育有關路徑，讓市民能繼續進行舞火龍、祭祀等習俗。

製8短片載華富聲色味

威尼斯建築雙年展的香港展覽由5月10日至11月23日在當地舉行，明年第四季會在香港舉辦回應展。梁喜蓮說，將在回應展新增8條短片，記載華富邨的聲音、顏色與氣味；亦會考慮加入虛擬實境（VR）等互動元素，「行到去我哋講嗰棵榕樹下面，可以見到榕樹，聽到雀仔聲」。

明報記者 蔡穎琳