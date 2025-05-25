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港聞

港聞二

勞福局私隱署商討 不改法例框架推行 緊急支援高危照顧者 研介入不必同意

【明報專訊】牛頭角樂華北邨日前揭發幼童伴屍事件，40歲母猝逝遺下一名3歲女兒。勞福局副局長何啟明昨（24日）稱，對事件表示感到遺憾和痛心；又指當局就識別高危照顧者，正與私隱專員公署商討，冀不改動法例的框架下，可在某些緊急情况下毋須受助人同意，「直接容許我們去找他們」，並透露目前與公署討論有「良好進展」。社福界立法會議員狄志遠認為，應先做「自願性」高危照顧者名冊，不修改法例下認為當局的做法或有技術上困難，毋須「第一步走這一步」。

稱女童伴屍案不涉高危照顧者 審視日後是否涵蓋該類案例

何啟明昨出席青協舉辦的「好義配」義工嘉許頒獎禮後，被傳媒問到伴屍案回應及會否盡快牽頭建立高危照顧者名冊，他表示該個案不屬高危照顧者，因為一般來說高危可能是指「以老護殘」或「以老護老」個案，而死者正值盛年，家人亦在附近居住，但會審視日後會否「包括這類型的案例」。他續稱，學校社工已跟進，社署亦正聯絡家屬，了解可如何提供協助。

何表示，以往相關資料庫或需受助人主動同意服務機構接觸他們，「隱形個案」通常不會同意，但涉及一些有性命危險的個案，現行方法未必能幫助他們，望有確實框架後，再向社會公布高危資料庫的具體做法，讓相關服務可及時介入並提供協助。

狄志遠倡先列自願名單

強行介入 事主家人或有意見

狄志遠回應稱，何提到的相關議題探討已久，冀盡快有方法蒐集高危家庭或照顧者的資料。狄又認為社署、社福機構及醫院等都有名單，為高危照顧者到醫院看病或到社福機構尋求幫助，「都願意讓人幫助」，如據此製自願名單，毋須修改法例。

針對何提及的方案，狄志遠則認為第一步應「自然一點」，因覺得很多人都願接受相關服務，如當局「第一件事就說不用你同意就做」，即使當事人無意見，家人也可能對此有意見，造成政策推行難處，在法律上或有「技術性的問題」。如政府認為有需要推行相關措施，亦可考慮先推自願名單，先易後難。

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