謝展寰：電動車充電樁數量重要過分佈

有信心2035可全售電動車

根據環保署資料，截至今年3月全港約有11,188個公共充電器，擁有最多及最少公共充電器的地區分別是沙田及屯門，有1788及280個。早前有環團認為公共充電器應廣泛分佈各區，便利市民才能增加轉用電動車意願。謝展寰昨在now新聞台《大鳴大放》指出，本港油站分佈亦不均衡，「駕車到附近地區入油」屬普遍，強調數量最重要；又說將透過手機程式顯示充電樁使用情况，方便車主尋找位置。

謝續稱，未來公共充電設施將以高速充電樁為主，一個充電樁可應付50輛電動車，已撥款3億元資助興建高速充電樁，兩個月後接受申請，目標未來兩三年建成3000個高速充電樁。另外，當局正與電力公司商討，讓他們標示提供足夠電力的地方，令安裝充電樁更便利。

料次輪走塑強推效差 先試驗

另外，首階段「走塑」實施逾一年，但原先定今年內推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第二階段至今未有時間表。謝展寰於有線新聞《有理有得傾》訪問稱，留意到社會更關注替代品「可容性」而非價錢，現時難以要求港人自備餐盒買外賣，強制推行反而效果差，將先推試驗計劃令替代品更快出現，不希望「硬推」。

謝又提及，試驗計劃將涵蓋不同類型、規模食肆，計劃時長則視乎效果。他續稱，在貿易戰和經濟轉型下，強制推動環保政策會惹來反彈，但減廢目標不變，只是調整策略，將重點發展綠色經濟，把回收物轉為高價值產品，如電動車電池在港「預處理」，再運到內地提煉成電池等。