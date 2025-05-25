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不諳手語如「隔道牆」 轉校聽障生「破心牆」

【明報專訊】路德會啟聾學校中六生施超棱昨日在台上伸出雙手，豎起兩隻拇指並彎曲兩下，無聲「多謝」助理校長高蔚明與副校長謝汝聰的支持。雙耳深度至嚴重聽障的他，中二那年從主流學校轉到聾校，初來乍到時被視為「問題學生」，後來因家庭變故及老師鼓勵，決心改變自己，並以成為籃球教練的目標進發。

「問題學生」與教師互剖白後改變

施超棱回想，剛轉校時不懂手語，與同學像隔着一道無形的牆，亦不適應只有10多人的課室。那段日子，他經常無故缺席課堂，上課時睡覺，甚至偷走出校，被視為「問題學生」。中三那年一次課堂上，高蔚明喚醒超棱後意外被推開，二人課後在操場把各自的期望傾瀉而出。高蔚明笑言，那天之後，施超棱態度有所改變，亦經常放學留下幫忙做甜品，「我真的一步一步見到他乖，他從以前行為（問題）很嚴重，現在他乖到經常會說，『對不起，我是不是有什麼做得不好？』」。

照顧妹妹為家分憂 志當籃球教練

決心改變的原因亦與家庭有關，施超棱為三兄妹的長子，父母常為妹妹的行為問題操心，他不欲另添煩憂，默默擔起照顧妹妹的責任。同時在謝汝聰鼓勵下，他亦參與各類比賽，投入到聾人籃球與足球代表隊訓練，文憑試（DSE）後他選擇報讀西廚及運動相關課程，矢志成為籃球教練，讓更多孩子因運動而自信成長。

本屆「青苗學界進步獎」約370間學校參與，逾6200名進步學生獲嘉許。評審委員選出30名學生獲得「青苗學界進步獎獎學金」，其中10名學生及其提名老師獲得「青苗十大進步獎」及「洪昭儀春風化雨獎」。

相關字詞﹕中學生 手語 聾人學校

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