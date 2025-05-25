癌去瘤來停課自學 書來卷去夢想更確 頸疤勉克難 中四生膺「青苗進步獎」

明報記者 黃嘉妍

自小有醫者夢 中三選科前患甲狀腺癌

丁梓蕎自小受任職醫生的表姊影響，醫者夢在心中悄然扎根。中三那年書桌前刻着3個目標，分別是當上醫生；選修生物、化學及物理科；數學成績可由全級約60名晉身至頭20名，升讀數學精英班。然而，一天家人發現她頸部腫脹，屙嘔變頻，患甲亢的她本以為僅是病情加劇，詎料醫生在其頸部抽取細胞檢驗後，診斷出二期甲狀腺癌。

得悉患癌時正值中三上學期測考前夕，丁梓蕎頓感徬徨，深怕影響選科成績，但在家人面前仍裝作堅強。確診第二天，她遇見中二的數學老師，對方一句「你臉色很青」，讓她眼淚決堤，承認當時的害怕，在老師鼓勵下始與家人敞開心扉。

復課前揭卵巢腫瘤 回校落後尤沮喪

為控制癌細胞蔓延，丁梓蕎2023年11月接受手術，術後回家積極重拾書本，卻發現體力大幅下降，力不從心，經過近一個月休養才漸漸恢復，每天勉強可自學一兩小時。去年1至2月，她過着半天上學、半天往返醫院覆診與接受放射性碘治療的生活。正當重投校園生活的目標在即，3月底的覆診又給她沉重一擊，發現卵巢長出15至17厘米腫瘤。

再次面對停課及手術，丁梓蕎說反而打擊沒那麼沉重，康復期間她堅持自學、練習試卷，並請教同學。手術一個月後正式復課，患病前成績一直中上的她，猶記得操練理科考卷時「一打開，吓，唔識嘅……明明自己都有溫習，點會唔識？」她說那份沮喪格外深重，有次甚至在數學練習簿寫下多個「死」字發泄，「很無奈，不知自己能否進步得到」。

如願讀心儀科目 復發率高不停步

然而成為醫生的信念始終沒動搖，反而不斷驅使她努力，下學年考試分別考獲生物科和世史科全級第一和第二，繼續參與各種課外活動。如今，升上中四的丁梓蕎如願進入理想班別和選修心儀科目，更於昨日獲頒「青苗十大進步獎」。她目前身體狀况穩定，但醫生不諱言她復發率高，「但我覺得，就算復發又點，我都要live my life（活出自己的人生），唔會因為復發而stop（停止）咗」。

她形容自己喜歡冒險，病癒後更勇於嘗試期待已久的高空滑索。回首過去，她笑言若非經歷這場大病，自己或會成為書呆子，不會有如今堅定的心態迎接人生每次挑戰。

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