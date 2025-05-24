免針紙案 稱被告言簡意賅 求醫漢：發紙合理

控方昨日傳召4名因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發免針紙的匿名病人作供，根據4人供辭，他們的問診時間約為1至3分鐘。

當中現年50多歲的文員G供稱心臟有問題，試過心跳突然加速和感痛楚，他亦患高血壓，惟一直沒就有關情况求醫，直言「我唔信西醫」。就新冠疫苗看法，G稱新冠疫苗或招致血栓副作用，且未得到「完全認證」，他身邊一名39歲人士在接種翌日中風，加上自己的身體狀况，因此「特別唔信」新冠疫苗；不過約於2022年5月，他希望出席公司活動，因此嘗試向醫生索取免針紙。

提心有事血壓高 蔡稱「打針冇問題」

G續說，他從facebook知悉蔡淑梅會發「免針紙」，終在2022年7月25日到蔡的診所問診。G憶述，當日他先獲護士安排量血壓，其間護士說「哇你好高喎啲血壓」；之後蔡淑梅在診症室先問他「有咩問題」，他遂提及自己患高血壓和心臟有問題，當時蔡回應說「咁嘅情况打針應該冇問題」，他則謂「我都係唔係好想打針」。蔡聞言後着他「出去等吓」，應診過程約兩分鐘，最終他因「疫苗恐懼症」獲發免針紙。

G認為，蔡淑梅因應他有「疫苗恐懼症」發免針紙的做法「大致上都啱」及合理，因他確實對新冠疫苗副作用恐懼，「如果有自由畀我揀，我就一定盡量唔打」，但他沒深究「疫苗恐懼症」的醫學定義。審訊下周一（26日）續。

【案件編號：DCCC 228/24】