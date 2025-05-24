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港聞二

免針紙案 稱被告言簡意賅 求醫漢：發紙合理

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案昨在區院續審。曾獲蔡發「免針紙」的五旬病人供稱，資料顯示新冠疫苗「連人嘅實驗都未完成」，對此存有戒心，惟他希望出席公司活動，因此向蔡求醫，終在問診約兩分鐘後獲發免針紙，形容蔡在過程中「言簡意賅」。病人又同意，蔡以「疫苗恐懼症」為由發免針紙屬合理，若有選擇「一定盡量唔打」，「除非好似某啲國家，直頭用軍人捉住你嚟打」。

控方昨日傳召4名因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發免針紙的匿名病人作供，根據4人供辭，他們的問診時間約為1至3分鐘。

當中現年50多歲的文員G供稱心臟有問題，試過心跳突然加速和感痛楚，他亦患高血壓，惟一直沒就有關情况求醫，直言「我唔信西醫」。就新冠疫苗看法，G稱新冠疫苗或招致血栓副作用，且未得到「完全認證」，他身邊一名39歲人士在接種翌日中風，加上自己的身體狀况，因此「特別唔信」新冠疫苗；不過約於2022年5月，他希望出席公司活動，因此嘗試向醫生索取免針紙。

提心有事血壓高 蔡稱「打針冇問題」

G續說，他從facebook知悉蔡淑梅會發「免針紙」，終在2022年7月25日到蔡的診所問診。G憶述，當日他先獲護士安排量血壓，其間護士說「哇你好高喎啲血壓」；之後蔡淑梅在診症室先問他「有咩問題」，他遂提及自己患高血壓和心臟有問題，當時蔡回應說「咁嘅情况打針應該冇問題」，他則謂「我都係唔係好想打針」。蔡聞言後着他「出去等吓」，應診過程約兩分鐘，最終他因「疫苗恐懼症」獲發免針紙。

G認為，蔡淑梅因應他有「疫苗恐懼症」發免針紙的做法「大致上都啱」及合理，因他確實對新冠疫苗副作用恐懼，「如果有自由畀我揀，我就一定盡量唔打」，但他沒深究「疫苗恐懼症」的醫學定義。審訊下周一（26日）續。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕區域法院 西醫 不誠實取用電腦罪 免針紙

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