胸痛中心啟用半年 瑪麗：入院通波仔快四成

威院胸痛中心明年首季開

去年及前年的施政報告提及，本港需根據國家認證標準設立胸痛中心，醫管局本周趁醫管局研討大會舉行前夕，交代中心實施情况。瑪麗醫院的胸痛中心去年11月啟用，大會亦公布設於威爾斯醫院的第二間胸痛中心將於明年第一季運作。港島西醫院聯網總監李德麗稱，成立第二間中心後，醫管局會再檢視各區醫院需多少間胸痛中心。

瑪麗醫院顧問醫生（內科）譚礎璋表示，該院設立胸痛中心後，由救護車送院的急性心臟病病人在到院前已獲救護員照心電圖，院方亦已做好治療準備；自行到院病人則循綠色通道專有標示，可即時到分流站見護士，照心電圖及驗血確認心臟血管阻塞情况，「病人由見護士到做心電圖平均相距5分鐘，以前計埋等可能要十幾二十分鐘」，另亦提升多項治療程序提升效率。

去年7月至今1800名使用「綠色通道」的胸痛患者中，70人確診「ST段上升心肌梗塞」（STEMI）、亦即冠狀動脈完全阻塞，病人診斷後會被立即送至心導管室「通波仔」。謝鴻發稱，胸痛中心啟用至今，病人「到院至灌流（血液恢復流通）」之時間，由以往介乎100至130多分鐘降至近期的60多分鐘。他又引述內地專家稱，內地設立中心後，病人住院死亡率由12%至13%降至4%至6%。

另外，多次有傳港島東及西聯網明年合併後，東區治療胸痛服務亦會由瑪麗醫院胸痛中心負責。李德麗表示，醫管局每個聯網均有24小時通波仔服務，「你話將來香港島一個聯網，我哋當然要去討論，但到時資源運用、服務流程點樣再安排，再多些彈性，我地可以循病人流程看，相信服務可以安排得更好」。