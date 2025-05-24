防洪護岸耗資173億 發展局：可抵「山竹」世紀黑雨

渠務署和土木工程拓展署去年分別完成研究，分析不同氣候變化及海平面上升的情形下的水浸風險，並按結果制訂本世紀中（即2050年）和本世紀末（即2100年）的防洪和海岸管理策略。海岸管理策略可分為「不干預」、「堅守防線」、「往內陸移」及「向海推進」4類，目前估算採用「不干預」（保留現有海岸線，不外推或內移）及「堅守防線」（維持或提升海岸「防線」的防禦能力）的策略，至本世紀末仍可管控水浸風險。

土拓3億涉26地點 渠署170億涉排雨系統

土拓署在26個地點做沿岸改善工程，相關工程共花約3億元，當中赤柱、南丫島等16個地點工程已完工，餘下10個料於2027年或之前完成。另外署方在九龍灣、柴灣等11個沿岸地區「超前部署」，以應對本世紀中的風險，如放置沿岸防洪牆、活動式擋水設施等。發展局文件稱，透過多層保護的設計可緩減水浸風險，如在沿岸加建或提高擋浪牆、在重要建築物設立可拆卸式擋水板，共設3道防線應對，另再配合制訂預警系統和緊急應變安排等行動計劃，加強準備。

渠務署亦有15個雨水排放系統改善工程施工，其中9個為蓄洪池，估計蓄洪量達32萬立方米，其餘工程則包括建造、改善和修復雨水渠、排水道和防洪牆等，工程總值逾170億元，預計2030年底前陸續完成。

稱大澳鯉魚門世紀末或有較大影響

不過當局認為，個別低窪地區如大澳或鯉魚門，在世紀末時有可能受較大影響，長遠需審慎觀察氣候變化，決定是否「向海推進」，即向海建立新海岸防線。

新界北區多次在暴雨期間水浸。身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的立法會議員陳月明表示，打鼓嶺作為北部都會區最大發展區，區內系統性排水工程將包括拓闊自然河道、提升蓄洪設備等，加上《雨水排放系統手冊》已更新，令排洪標準提升，故對該區長遠抗洪能力「放心」，但因相關工程未開始，區內短期排水能力有限，冀工程盡快完成。

至於全港各區工程是否足夠覆蓋水浸黑點，陳月明則認為現時項目未必是最終數量，她會繼續關注各區工程進展。