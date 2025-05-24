涉「嫖霸王妓」前警長 革職續霸宿舍賠67萬

據判辭，被告朱志豪2010年為警務人員，獲分配黃大仙紀律部隊宿舍單位作為居所。被告2016年因公職人員行為失當案件罪成入獄，2016年1月至2017年2月服刑期間須就佔用宿舍單位支付市值租金，每月約1.5萬元，出獄後住房福利暫時恢復，可按月薪7.5%支付租金，直至2018年被革職失去福利，須交還單位。

霸屋兩年半 多次催促未交還

惟即使多次催促，被告依然沒交還單位，從2018年4月起計一直霸佔至2020年11月才交吉，其間租金需以市值租金計算。被告從2016年1月至2020年11月期間一直沒支付任何租金，涉款累計逾60.6萬元。法庭早前已就訴訟判被告敗訴，其後被告缺席評定賠償金額的審訊，法庭經考慮後頒令被告須向政府支付逾60.6萬元作為租金賠償，另須支付逾6.9萬元訟費。

翻查資料，被告2014年為駐守於油尖特別職務隊的警長，涉同年在一次嫖妓時向鳳姐表露警察身分後恐嚇對方。該鳳姐在完事後未獲肉金便匆匆離港。

【案件編號：DCCJ 5376/20】