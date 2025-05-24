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港聞

港聞二

訛稱涉案者拒助查罪成 男警上訴駁回

【明報專訊】男警2019年調查店舖盜竊案時，訛稱疑與案有關市民拒落口供，終導致警方無法調查。男警早前被裁定一項在公職中行為失當罪成判囚半年，其後上訴。高院暫委法官李俊文昨駁回上訴，指男警只是在重複審訊時論點，屬事實爭議，說法沒說服力。

官指論點如原審 沒說服力

上訴人温志煒（案發時49歲）須即時返回囚室服刑。控方案情指出，温於2019年3月26日至6月4日調查一宗盜竊案，有關情報稱一輛私家車疑與案有關，温在調查報告訛稱已聯絡車主，而車主拒絕協助調查，更發電郵予温的林姓上司確認。控方稱，温沒聯絡過車主，電郵由温偽造。

温沒有法律代表，他質疑原審裁判官錯誤接納私家車主及林姓上司的不利證供，卻未有考慮另一同隊上級對温的有利證供，以及裁判官錯誤地拒絕接納温的證供。

對於上訴方稱林姓上司與温素有積怨而誣陷溫，李官在判辭認為，原審時已深入考慮，無任何可詬病之處，「特別是上訴人一直指稱，整件事是其上司和他關係不佳而公器私用，誣告上訴人，正如裁判官所言，完全不具說服力」。而另一同隊上級作供時只提及一般工作程序，對温的案情沒實質幫助。

就拒絕接納温的證供理由，特別是案中關鍵的虛假電郵等，裁判官已全盤考慮，給理由後予以拒絕，李官同樣認為合情合理，考慮案中所有證供後得出與裁判官相同結論，即已在毫無合理疑點下證明涉案控罪，駁回温的定罪上訴，須即時服刑。

【案件編號：HCMA 47/23】

相關字詞﹕高等法院 定罪上訴 在公職中行為失當罪 警員犯法

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