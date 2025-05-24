地盤奪3命被定罪 協興紀律處分罰109萬

涉兩啟德一鰂魚涌地盤

3宗被勞工處檢控事故發生在2020和2022年，共導致3名工人死亡。第一宗涉及2020年6月27日啟德建築地盤，興建中樓宇最頂層一根安裝中金屬支柱墜下，擊中下方外牆搭建中竹棚，引致一名搭棚工人墮下身亡。協興建築因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》規定，2021年5月24日在九龍城裁判法院被定罪及罰款16.5萬元。

第二宗涉及2020年1月13日鰂魚涌建築地盤，一部履帶式流動起重機在吊運作業時轉動，導致附近一名工人被夾於起重機機尾部分與金屬圍欄之間，同日去世，協興建築因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》規定，2020年12月11日在東區裁判法院被定罪及罰款6.2萬元。

第三宗涉及2022年4月18日啟德建築地盤，一名工人在興建中樓宇11樓工作時，懷疑從樓面一個開口墮下至9樓身亡，協興建築因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》規定，2023年6月5日在九龍城裁判法院被定罪及罰款13萬元。