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港聞

港聞二

精進就續牌上訴 爭議增授權人遭拒

【明報專訊】政府前日公布拒絕精進建築有限公司續牌申請，精進建築擬就屋宇署的決定上訴，主要針對屋宇署對承建商註冊續牌機制安排的決定。精進認為，署方拒絕處理他們要求增加授權簽署人是違反法例規定。不過屋宇署前日表明，註冊期滿後提交加人申請不會受理，強調徵詢了律政司意見後已作適當決定。

翻查資料，根據現行續期制度，申請人須有最少一名適任的獲授權簽署人；如申請人為法團 ，亦須有最少一名適任的技術董事，方考慮續期申請。據悉，精進建築兩名獲授權簽署人不被接受，精進申請續牌時要求增加一名獲授權簽署人，被當局拒絕。精進曾諮詢過資深大律師意見，確認按照屋宇署作業備考，精進有權申請增加獲授權簽署人，當局亦有責任處理，故會就屋宇署今次決定上訴。

屋署前日稱註冊期滿申加人 不受理

不過，屋宇署長何鎮雄前日回應精進建築代表律師曾就上述程序提出問題時，亦曾提及精進註冊期滿後提交加一名獲授權簽署人的申請，但強調申請是註冊期滿後才提交，根據行之已久制度，承建商註冊續牌機制是按其申請續牌那刻的獲授權簽署人和技術董事來考慮，註冊期滿後提交的加人申請是不會受理，否則承建商可透過不斷加人申請令續牌制度不能發揮把關作用。

何鎮雄又稱，一直以來該制度不會接受在註冊期滿後提交加人申請，並說過程中署方也徵詢了律政司意見，然後作適當決定。

另外，香港工程師學會昨發稿支持當局對精進建築「釘牌」決定，會長馬紹祥稱工業安全不容妥協，學會期望相關公司在交接期內處理好手頭上項目，並希望業界能引以為鑑。

相關字詞﹕屋宇署 精進建築

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