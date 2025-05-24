Tesla剷封閉段 撞斃隧道職員 運署：事主有穿反光衣 司機涉危駕被捕

有車故障雪糕筒封路 Tesla突切線駛入

運輸署稱，離世的營辦商員工為配合隧道管道內慢線故障車輛的救援工作，在往九龍方向入口已封閉的慢線執行交通管理時，在交通意外中離世，署方深表難過，已敦促承辦商盡力為家屬提供一切可行協助。

事發昨凌晨零時許，青沙公路南灣隧道往九龍管道距入口約200米處有車輛故障，兩職員於隧道入口放置雪糕筒封鎖慢線，一輛私家車駛至突由中線切入已圍封的慢線，撞毁雪糕筒及撞傷61歲楊姓隧道男職員，楊被撞後飛彈越過防撞欄，腳部嚴重受傷昏迷倒臥石壆旁。據悉他一度回復知覺，其後由救護車送院，惜搶救後傷重不治。

事主遭撞飛5米越防撞欄 司機疑沒看指示

警方到場封鎖部分行車線蒐證，涉事車輛左車頭及左後鏡損毁，被撞雪糕筒頂部臥車尾與底部分離，40歲方姓男司機在警車協助警員了解情况，經初步調查以涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，由警方帶署扣查。消息稱，不排除司機沒留意交通指示肇禍。案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

三號幹線（郊野公園段）有限公司稱，青沙管制區控制室得悉管道有車輛疑故障，即啟動燈號封閉相關行車線，派出巡邏車和兩職員協助，另有兩職員在隧道入口擺放雪糕筒。兩人封閉慢線後，私家車突撞向雪糕筒，繼而撞飛圍封區內一名職員。死者任職交通督導員逾10年，公司對職員執勤期間不幸身亡深感難過，會向其家人提供協助，並配合警方調查。

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善指出，過往本港曾有路面工作者被車輛撞斃，根據目前指引，要在路面處理事故，須配備緩撞護航車，車尾有箭嘴燈指示；進入封閉路段前，龍門架上會亮起3組燈號，依次為黃色閃燈、黃色閃燈加綠色箭嘴燈、最後是紅色交叉符號。卓認為現行措施有足夠保障，惟駕駛者態度才最重要，若駕駛者留意燈號、沒超速，一定有足夠時間減速及轉線，安全駛過。