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港聞

港聞二

消防輪姦案一人罪成 「僅口交」者罪脫

【明報專訊】兩名休班消防員2021年涉嫌在旺角帝京酒店房輪姦一名26歲女子，兩人否認一項強姦罪，早前在高院受審，陪審團昨經逾8小時退庭商議，一致裁定首被告李浩田罪名不成立，5比2裁定次被告陳卓軒罪成。法官將案件押後至7月11日處理求情，其間為事主索取創傷報告，並下令次被告還押候判。

次被告還押 7‧11求情

兩名被告分別為李浩田（現年約31歲）及陳卓軒（現年29歲）。李目前停職，昨日得悉脫罪後趴在犯人欄的枱，久久未能平復；陳已離開消防隊，他得悉罪成後表現平靜。兩人同被控於2021年8月20日在旺角帝京酒店一間房強姦女事主X。

根據控方案情，X與李是舊同事。2021年8月，兩人開始在Instagram重新聯絡，並曾相約到酒吧消遣，X透過李認識陳。案發當晚，李邀約X到涉案酒店房喝酒，並稱會有其他女性友人出席，惟當晚房內只有X與兩名被告。3人玩「喝酒遊戲」後開始休息，X在迷糊間看到兩人先後強姦她。X清醒後哭泣並試圖開兩人，事後向風雨蘭求助。

官引導陪審：判斷事主清醒否

審訊期間兩名被告均有自辯，辯方案情指X是清醒且在同意下性交，只是後來X反悔而衍生本案。陳卓軒供稱X先是挑逗他，後來他與X發生性行為，他亦覺得X對他早已有好感；李浩田供稱，他洗澡後步出廁所，見到兩人在性交，他有性慾想加入，但他沒有與X性交，X只為他口交。

法官引導陪審團時指出，如果X是醉到不省人事，她便不能夠同意性交；如果X在勉強下同意，或是醉時表達同意，但酒醒後反悔，均屬於同意性交。

【案件編號：HCCC 230/24】

相關字詞﹕高等法院 強姦罪 輪姦 消防員

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