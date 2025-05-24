多地申訴機構網站可查至少10年資料 墨西哥調查報告早至1994 內地信訪局列2014年案例

內地的申訴和監察機構——包括受理及調查市民投訴的國家信訪局——網站有列出早至2014年的信訪案例，比如河北石家莊拆遷未妥善安置居民。負責監察政府及企業帳目、政策落實進度等的中國審計署，網站則載有2000年度起的審計報告，並每季發表重大政策的落實情况報告，亦不時公開違法違紀個案。

澳門廉署網站見2002報告

至於澳門廉政公署，其網站詳列早至2000年年報，每份年報摘錄行政申訴個案。網站也載有過往調查報告及署方勸喻，最早為2002年。

香港申訴專員公署為國際申訴專員協會成員之一，該協會由超過200個來自逾百國家或地區的申訴組織組成。本報上周五（16日）獨家報道公署把多年調查報告等資料下架，申訴專員陳積志同日結束在北非摩洛哥的協會理事會會議行程。陳外訪期間以章程常務委員會主席身分，主持委員會第二次會議，與會成員來自墨西哥、韓國、台灣、奧地利等。陳亦邀請墨西哥城、奧地利、泰國等申訴專員訪港，商討簽署諒解備忘錄。

同屬申訴協會 韓台泰資料年期比港長

根據以上地區的申訴組織網站，備存資料的年期均比現時香港公署網站長，大多載有超過3年的調查報告及年報（見表）。其中墨西哥城申訴專員是協會主席，其網頁有顯示1994年起的調查報告及建議，每項建議更標明是否被接納、該署監督落實的情况。

另外，泰國申訴專員組織另設資料庫網站，公衆可網上查閱調查報告，報告以投訴主題劃分，至少包括2014年起的資料。

去年12月，香港公署也與美國夏威夷、非洲贊比亞、加拿大安大略省、韓國、澳門等申訴組織簽署合作備忘錄。翻查資料，以上大部分組織網站詳列多於3年的調查報告或年報，例如安大略省網站最遠可查閱2005年的調查報告，部分個案更列有不同年份的跟進情况；夏威夷則可瀏覽1999年起的報告及年報，即使無法顯示太久遠資料，也列有報告標題。至於贊比亞，其網站無法瀏覽調查報告，但可下載2019年起的年報。

港申訴署出稿 刊去年10月報告

另外，申訴專員公署網站昨日發表新一份新聞稿，當中表示陳積志發表一項全面調查報告，題目為「地政總署對違規佔用政府土地的執管行動」。該報告文件列明實際發表日期為「2024年10月」，即相隔半年後才發出「新聞稿」，本報就此向公署查詢原因，尚待回覆。

明報記者