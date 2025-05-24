3歲女哭聲驚動鄰居 揭母猝逝多日 死者患哮喘 幼童靠乾糧充飢

現場為樂華北邨秉華樓。據了解，昨早11時許有住戶聽到女童拍打鐵閘及傳出哭聲，懷疑女童遭不恰當對待，通知保安報案。警方到場揭發女童母親昏迷倒臥睡房牀上，當場證實死亡。至於女童沒有受傷，相信沒遭不恰當對待，經初步調查，案件列屍體發現，死因有待驗屍確定。

據了解，40歲黃姓事主有多年哮喘病紀錄，被發現時背部已出現屍斑，初步估計死去約4日，寓所有儲備乾糧，相信女童連日以乾糧充飢，她其後由社工及教師陪同送院檢查。女童外婆亦到場協助警方了解。消息稱，事主曾任職髮型師，已失業數年，丈夫入獄後獨力照顧女兒，近期有經濟困難。

區議員：一直有社區單位跟進

涉事單位客廳電視貼有數張事主抱着女兒慶祝生日的合照，亦有花卉、蝴蝶、燈籠等勞作，旁邊有一張寫着「Happy Mother's Day（母親節快樂）」卡片。客廳有不少快遞包裹與雜物，亦有數包香煙及煙灰盅，並晾有不少衣服，月曆則停留在4月。

幼園數日聯絡不果 原擬登門

區議員李嘉恒昨到場了解，稱該家庭一直有社區單位主動跟進，女童就讀幼稚園，事主上周四（15日）為女兒請病假，但直到周一（19日）女童都沒有上學，幼稚園曾致電事主不果，遂致電事主母親（即女童外婆），她說曾見過事主相信沒事。之後數日幼稚園仍沒法聯絡事主，教師原打算昨日上門家訪，未及安排已得知噩耗。

女童向鄰居稱「媽咪唔舒服瞓咗」

鄰居陳太說，昨早曾見到女童，女童當時說「媽咪唔舒服，瞓咗覺」，其後才知其母已離世。鄰居陳先生稱，單位之前由事主丈夫及其母居住，但事主家姑早前已入住老人院，而事主丈夫約一年多前因事入獄，單位最近只有兩母女出入。陳先生說事主經常罵女童，以前常與丈夫爭吵，故聽到吵鬧聲亦很少理會，沒想過她突然離世。同層另一名女住戶稱女童十分精靈，間中見面會打招呼，不過雙方單位有點距離，近日沒聽到女童哭叫聲。

兒童福祉倡議者雷張慎佳稱事件令人心碎，最親密照顧者突離世，對女童心理可能有影響，要專業人士及照顧者長時間多方面評估，包括觀察女童會否失眠、哭叫、打顫等，需要時可利用畫畫、玩具等協助她表達和抒發情緒。

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