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港聞

港聞二

科大前供應商董事詐騙罪脫 官：不代表無辜

【明報專訊】科技大學前供應商董事涉嫌串謀一名科大前兼任副教授，隱瞞教授在該供應商的權益或沒有披露他與科大之間的利益衝突。涉案男董事否認兩項串謀詐騙及一項欺詐罪，經審訊後昨在區域法院被裁定3罪均不成立。法官謝沈智慧在書面裁決稱，董事承認知道有責任披露卻沒有這樣做，可能已干犯公職人員行為失當，但本案只涉及採購事宜，有證據顯示採購由他人處理，只好在「極不情願」下判被告無罪，但明言不代表相信他無辜。

採購或由他人處理 未能入罪

控方案情指楊霖龍（小圖）2002至2019年受聘為科大環境學部及化學系兼任副教授，他成立駿科（亞洲）製藥有限公司。被告歐陽兆㷨2012至2013年間為科大化學系職員，2012年並以信託形式代楊霖龍持有駿科的股權及成為駿科的唯一董事。駿科最終因涉案採購訂單獲科大發放409,805港元。

法官在判辭表示，本案爭議點為被告是否有與楊達成協議隱瞞楊於駿科的權益，使科大接納駿科的報價；以及是否知悉楊違反披露責任及有否參與投標。

法官接納科大人力資訊處副處長、科大採購處處長等大部分控方證人的供辭，相反被告在警誡會面中的解釋態度迴避、自相矛盾，一時指駿科非楊所有，其後又稱楊有份成立駿科；以及原先承認自己與楊有簽署信託聲明，但無存檔，後來得知有文件證明他是代楊持股的信託人，才稱是按楊指示簽文件。法官批評被告「謊話連篇」、「胡說八道」，只就其招認給予裁決比重。

官斥被告自相矛盾 謊話連篇

法官續稱，被告與楊霖龍於駿科均有權益，任何一個合理正常人都會知道二人均有披露利益衝突的責任，但被告沒有披露。法官認為二人已可能干犯「公職人員行為不當」罪，但案中有證據顯示採購由他人處理，故法庭未能在毫無合理疑點下證明被告犯案。法官另下令判辭副本抄送給科大，並表示若自己是公營機構，必定不會再聘用被告或有生意來往。

同案被告楊兆安早前已認罪，判囚28個月；科大前兼任教授楊霖龍一度潛逃，至去年在波蘭被捕，律政司已應廉署要求提出移交。

【案件編號：DCCC 1001/22】

相關字詞﹕區域法院 欺詐 串謀詐騙 楊霖龍 科技大學

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