稱南丫四號內地造 應內地驗 前驗船主任：無水密門要問財利

指驗船人員不會留意「份外事」

黃志堅1980年入職海事處，2010年晉升為首席驗船主任，至2011年退休。海難發生後，黃獲海事處重新招聘為海事意外顧問，跟進2013年調查委員會。翻查資料，黃遭調查委員會報告點名批評失職，他作供時多番提及委員會，遭研訊各方打斷（見另稿）。

黃志堅1995至1996年間審批部分南丫四號圖則，包括總佈置圖。黃稱當年收到不少新船圖則，海事處人手難以應付，他遂協助同事審閱圖則。黃稱，根據俗稱「藍書」的海事處驗船指示，所有水密艙壁都要附上水密裝置，船廠無按要求建船就屬違規。他認為審批圖則的工作無錯，即使圖則無明確標示水密門，他理解將會安裝水密門，「點解財利唔裝？咁真係要問財利」。

不同意海事處驗船分工

南丫四號在內地梧州造船廠製造船殼，並通過中國船級社測試。黃志堅強調「由頭到尾」、船隻結構檢查一概由中國船級社負責，本港海事處不會檢驗結構，處方年檢只關乎設備有否損耗生鏽，不會重複檢驗。家屬一方展示海事處1995年信函，列明由海事處驗船殼及艙壁，中國船級社負責其他項目（見表）。黃不同意信件內容，認為中國船級社在當地驗船結構，「叫海事處啲人搭船又搭車、睇完就走唔係嗰個目的」。在提問下，他承認信函代表海事處立場，但不認同信函中的驗船分工。

指財利無要求驗船結構

「船廠無要求，邊個去驗？」

死因研訊主任關注，南丫四號由建船至發生海難以來，共有8次機會做「兩年檢」視察內部結構，若有驗船人員對兩艙之間的通道生疑，或已解決水密門爭議。黃志堅回應稱，驗船督察每日驗3至4艘船，往返交通數小時，他們只會專注被指派的檢驗項目，「絕大多數都會掂行掂過」，不會浪費時間留意通道口，「最簡單來講，唔係佢份內事，明知都費事去提出」。

黃志堅形容，向來由船廠安排和主導海事處驗船項目，「船廠無要求，邊個去驗啫？」本案而言，黃說財利無要求檢查內部結構，海事處不會派員檢查。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）