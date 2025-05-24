促港鐵加快更新信號系統 工會倡引入科技監察電纜 有指維修員青黃不接 籲檢討人手安排

另外，港鐵前晚稱北角站至油塘站隧道段跳掣，機電署昨凌晨發稿稱，初步調查顯示鰂魚涌站往油塘站方向，近鰂魚涌站隧道內架空電纜故障，行經該路段時列車供電系統跳掣。署方稱，發現架空電纜亦有受損迹象，初步懷疑事故與電纜設備受損有關，會繼續調查列車供電系統及檢查涉事列車，循供電系統、列車機件、環境及人為因素等方面調查。

陳美寶促用科技強化檢測維修

運輸及物流局長陳美寶昨與港鐵管理層會面就事故表達關注，並敦促港鐵全面和有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，加快善用科技，強化「預測性檢測及維修」能力和鐵路系統韌性。她亦要求港鐵改善緊急應變， 包括乘客疏導和發放資訊等安排。

將軍澳線料2028年完成更換系統

港鐵前晚稱初步相信是架空電纜有組件移位致跳掣短路，張年生昨在港台《千禧年代》稱，當電力短路會產生強大短路電流，影響隧道旁的弱電設備，故令信號系統亦受影響，形容是電力故障的「後遺」。張年生續稱，當信號系統遇到外來高壓，會啟動保護機制並跳掣，之後要由人手檢查及換零件才可恢復運作；新式系統則配備自動恢復裝置，但將軍澳線仍用舊設計，倡港鐵盡快更新信號系統。翻查資料，港鐵正計劃就荃灣線、港島線、觀塘線及將軍澳線更新信號系統，惟將軍澳線預計最遲2028至2029年才完成。

張年生又認為，港鐵前晚「手腳慢咗少少」，建議不同部門多做演習如何處理突發事故。

故障繁忙時段發生

張欣宇料港鐵須罰款1800萬

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇昨在同一節目表示，電力系統與信號系統理應分開，前晚有可能是電力供應故障引起連鎖反應，路軌電路裝置跳電時爆出火花，電流太大觸發信號系統的保護裝置。他建議港鐵在架空電纜及路軌引入更多傳感器，讓工程人員接收實時數據，事故發生時即時分析成因。對於有工程師指將軍澳線設計時速為130公里，張欣宇澄清應為約80公里，而本港所有鐵路的牽引電流均採用架空電纜。

至於港鐵須否就事故罰款，張欣宇預計會觸發罰款機制，由於事故繁忙時段發生，據他初步估算須罰款1800萬元。