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港聞

港聞二

灣區手記：意外之窺 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子去了河套深圳園區，在高逾40層的展廳聽取工作人員介紹河套發展，之所以要去那麼高層數，因為那一層有大玻璃窗，可以看到一河之隔的河套香港園區、米埔、天水圍濕地公園等香港景色，以及深圳紅樹林、福田地標建築。

為彰顯創新科技的園區定位，該層一處十分醒目的位置放了一套稱為瞭望神眼的「低能見度高清成像系統」，用搖桿控制鏡頭就可以將很遠距離的風景高清顯示，很明顯放此系統的原意是讓大家能清晰望到對岸的香港風光，只不過在同行者隨意的控制下，發現鏡頭不單可水平眺遠方，也可俯瞰腳下馬路，能清楚看到交通燈前停着的汽車，還有衝紅燈的送外賣小哥；再挪一挪鏡頭，一間小學的操場映入眼簾，學生們在上體育課呢。這時有人提醒，數米之遙一座辦公大樓，透明落地大玻璃後的辦公室在神眼之下無所遁形，對方笑說「千萬別出現老闆與秘書的活春宮戲碼」，但還好該大樓尚在興建中，沒什麼可看。

除了神眼，該層展廳也設有數台望遠鏡，其中一台正對着市區，估計是讓大家可拉近觀看深圳最高建築深圳平安金融中心。只不過將鏡頭角度拉低，同樣能拉近看到一些住宅，客廳睡房位置一目了然。雖然沒法進一步看清室內情况，但恐怕那些住客怎也想不到會有望遠鏡能對着自己。唯一不同是，望遠鏡每次只可一人使用，看了什麼也只有自己心知肚明，不像瞭望神眼有個大屏幕，看到什麼都是人皆可見。

文：尚東美

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