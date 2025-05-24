九市速遞：穗首間市內免稅店成立 選址珠江新城 經銷酒類食品煙草等

中免白雲機場等合資經營

據公告，中免市內免稅品（廣州）有限公司註冊資本4500萬元（人民幣，下同），註冊地址為珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心一層，經營範圍包括免稅商品銷售、酒類經營、食品銷售、食品互聯網銷售、煙草製品零售等。中免集團為大股東，投資2295萬元，佔股51%；廣百及嶺南集團投資877.5萬元，佔股19.5%；白雲機場投資450萬元，佔股10%。

去年8月國家財政部、商務部、文旅部、海關總署及稅務總局5部委下發《關於完善市內免稅店政策的通知》，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州8個城市各設立一家市內免稅店，以促進旅遊消費。

深圳店落戶福田深業上城

所謂市內免稅店，是指經國務院批准，按規定在市內設立，向即將出境的旅客銷售免稅商品的商店。除了廣州，深圳今年初亦宣布由深業集團、中免集團和深圳免稅集團共同設立市內免稅店，地點已確定在福田區的深業上城，開業時間待定。